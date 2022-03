Ángel Expósito: "El elevado precio de los combustibles empieza a crearnos problemas; ¿cuál es la solución?"

Audio

Hoy en las conversaciones que escuchas en la calle, en los comentarios en el trabajo en toda España la gente se hace la misma pregunta: ¿hay peligro de desabastecimiento? ¿Nos vamos a quedar sin determinados productos en los supermercados? Como te digo eso es lo que se pregunta todo el mundo hoy por la calle. De hecho está ocurriendo lo mismo que durante la pandemia con el papel higiénico. Hay quien ya está comprando litros y litros aceite de girasol y de leche para no quedarse sin estos productos.

Pues te cuento. De entrada lo que hay que decir es que no debe cundir el alarmismo. Comprar de forma indiscriminada estos productos puede generar una situación muy delicada. La histeria no es buena. Y es que cuanto más se compra un producto, más sube su precio y el resultado es más inflación. Pero, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay riesgo de desabastecimiento? Vamos por partes. Los problemas principales hoy se centran en los productos lácteos y en el pescado.

La industria láctea ha suspendido su actividad desde hoy debido a la huelga de transportes. Esto lo que va a suponer es la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas. Como no se puede transportar la materia prima no se puede embotellar, ni almacenar ni distribuir. ¿Hay lácteos en los supermercados? Sí ¿Nos vamos a aquedar sin leche si esto sigue así ? De forma inmediata no, hay reservas, las empresas tienen leche embotellada y pueden ponerla en el mercado. El problema es el transporte y aquí me quiero detener.

Cuando los transportistas autónomos comenzaron la huelga el lunes se nos dijo que no habría problema porque los convocantes eran pequeños transportistas autónomos. que las grandes empresas del sector iban a continuar trabajando. Las primeras jornadas de huelga están demostrando que determinadas regiones como Galicia, Asturias, País Vasco o Andalucía sí se están viendo afectadas por el paro.. ¿En qué quedamos entonces? ¿No se trataba de un paro marginal? Pues parece que no. ¿Y sabes por qué? Pues por algo que ocurre en otros sectores y es que al final los autónomos son los que llevan el peso de la actividad.

Son miles las pequeñas y medianas empresas que han parado porque no pueden asumir el coste del combustible. De hecho, se habla de que 7 de cada 10 transportistas autónomos están secundando el paro. Desde las principales patronales y el Gobierno se calcula que el paro sólo está siendo seguido de manera directa por el 10% del sector pero que la acción de los piquetes ha provocado que el 60% del sector se haya detenido.

Al margen de la industria láctea como te decía también hay problemas con el sector pesquero. Y es que son muchos los barcos, son muchas las flotas que está amarradas y llevan sin faenar varios días porque no pueden asumir el precio del combustible. Para que te hagas una idea. Mira. Te hago rápido repaso.

Un tercio de la flota asturiana están amarrada a puerto, en Cantabria los barcos no saldrán a faenar hasta el lunes de momento, en Galicia se ha decidido que sus barcos se queden en puerto y no vayan a los caladeros de Gran Sol por ejemplo. Esta situación si está provocando desabastecimiento en algunos lugares. Por ejemplo hay lonjas en Galicia donde no ha llegado producto y por tanto las pescaderías no han podido abrir. Es sencillo. Si no se sale a pescar, no hay pescado que vender.

Claro, hay que ver también la situación de los pescadores. Si salen a faenar pierden dinero pero es que si se quedan amarrados también. Para que te hagas una idea. A un patrón de barco le cuesta unos 1.500 euros cada día salir al mar y esa cifra va a aumentando porque según pasan las semanas el gasóleo es más caro. Quedarse amarrado tampoco es solución porque cada día de amarre pierden la venta de más de 100.000 euros de pescado.

Es decir, que en este momento, empieza a haber algunos problemas en determinados lugares fundamentalmente con el pescado pero con el resto de productos la situación no es preocupante. A día de hoy tenemos la fruta o la carne en los almacenes pero no se puede trasladar como se hacía hasta ahora. Y ojo, estamos hablando de alimentos perecederos, que se estropean con el paso de los días. ¿Y cómo solucionamos esto? Las protestas vienen motivadas fundamentalmente por el elevado precio del combustible. Un precio que se ha incrementado por la guerra de Ucrania pero no debemos olvidar que antes ya estaba subiendo. ¿Cómo lo arreglamos?

El Gobierno de momento lo que ha hecho es anunciar que va a bajar los precios de la gasolina y de la luz en dos semanas pero no ha dicho cómo El Gobierno sigue diciendo que se va a bajar el precio pero no dice cómo. Dicen que tienen varias opciones sobre la mesa. Te cuento.

La principal medida de la que todo el mundo habla sería la reducción de impuestos. Es decir bajar el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Además en este caso también se implementaría un nuevo modelo de ERTE para las empresas y los autónomos afectados por los precios del combustible. A todo esto si se bajan los impuestos se deja de ingresar y las cuentas no van a cuadrar. Para que cuadrasen habría que recortar gastos, gastos innecesarios y esto si que es posible. También habla de ayudas directas del Estado a determinados sectores, sería una especie de bono por ejemplo para los transportistas. Sería un modelo parecido al bono social de las eléctricas. Y la última idea que se maneja es establecer un precio máximo para la luz por ejemplo. Esto es mucho más complicado porque no depende del Gobierno español. Intervenir en el mercado energético es una cuestión que depende de Bruselas.

¿Qué se hará? ¿Cómo se va a solucionar esto? Pues no sabemos. Porque lo cierto es que el Gobierno aún no ha decidido qué hacer y el tiempo va pasando. Los transportistas siguen en huelga, la flota continúa amarrada y el histerismo por el desabastecimiento comienza a crecer.

