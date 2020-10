Ángel Expósito: "Ni criterios científicos, ni expertos, ni gaitas. Tacticismo y pasteleo con independentistas"

Audio

El día requete confirma que esto es un carajal incomprensible. Un politiqueo tan descarado como calculado. Un marketing constante a la vez que una hecatombe económica. Y, por supuesto, una pandemia.

Mientras Angela Merkel o Emmanuel Macron gobiernan Alemania y Francia en coordinación con sus landers y departamentos, aquí Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cogobiernan un estado conformado por una especie de reinos de taifas que otra vez requete confirman que con esto de la España de las Autonomías se nos ha ido la pinza.

¿Tu te aclaras con qué medidas se han tomado en tu territorio? ¿Y con los vecinos? ¿Y las multas? Y no te digo si hablamos de hasta cuándo. ¿Usted sabe cuánto durarán las restricciones más cercanas?

Y en estas, el espectáculo en el Congreso de los diputados. Con un presidente del gobierno que se presenta de oyente de Salvador Illa y que, con toda su soberbia, se marcha cuando habla el jefe de la oposición. ¡Menuda es Su Persona! Para rebajarse a perder un minuto oyendo a Pablo Casado. ¡Con lo interesante que es reunirse a diario con Pablo Iglesias! Por favor.

Fíjate a dónde llega la desfachatez. Hace dos días se vende el estado de alarma para seis meses como el bálsamo de fierabrás contra la pandemia. Ayer nos sueltan que vale con revisarlo a los cuatro meses y, entre medias, que Su Persona se rebajará y tendrá a bien comparecer para ilustrarnos con su florido verbo, sus polisílabas y sus frases hechas.

Al final, aprobados los seis meses. Mira qué perla he encontrado en la web de la Moncloa. La transcripción exacta del truño que nos metió Pedro Sánchez con este nuevo estado de alarma:

"Ese es el plazo que consideramos hoy por hoy, necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos".

¿En base a la ciencia? Si habíamos quedado en que ese plazo de los seis meses se correspondía a criterios científicos. ¿Por qué se cambió de criterio en 48 horas se plantearon los cuatro meses de plazo? Mira, ni criterios científicos, ni expertos, ni gaitas. Puro tacticismo, política autonómica, pasteleo con los socios independentistas y marketing, mucho marketing. Y eso si, todo aderezado con el chavismo reinante en medio consejo de ministros.

Sobre el procés

Segundo capítulo de esta jornada tan completita. Hoy es el día después de que la Guardia civil desmantelara la Red de apoyo, palmeros, financiación y propaganda de Puigdemont. La operación Volhov. Por lo que vamos sabiendo (y en resumen) se vuelve a confirmar que esto del procés es un disparate montado por una panda de lunáticos, enloquecidos en su independentismo, auspiciados por una familia de corruptos millonarios y, eso sí, liderados por un auténtico "zumbao" que se escapó a Waterloo a las primeras de cambio.

Uno que se inventa lo de los 10.000 soldados rusos; el otro que se reúne con Julián Assange; no sé quién montando fake news con otros rusos y todo ello incendiando las calles. Por cierto, quien mejor se maneja por Bruselas me recuerda que aquella primera y multitudinaria rueda de prensa de Puigdemont en Bruselas. ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién alquiló la sala?

Pues la televisión rusa RT. Rusia Today. O sea que estamos de acuerdo en que lo de los 10.000 soldados de Putin es una chorrada pero coincidiremos en que desde Moscú, cuanto más jorobe a la Unión Europea, mejor.

Ataque terrorista en Francia

Y una pincelada a lo que se está viviendo (y muriendo) en Francia. Enseguida te doy los datos. Al asesinato del profesor hace unos días en París, le sigue hoy una nueva matanza en Niza (otra vez Niza), un ataque en Aviñón, y todo al grito de "Allahu Akbar" ('Alá es grande').

Nueva ola del terror yihadista más atroz, tras las caricaturas de Charlie Hebdo y el enésimo pulso de Erdoğan desde Turquía. Lo que nos faltaba. Francia se encuentra en máxima alerta antiterrorista. No deberíamos olvidar que los yihadistas siguen allí... y siguen aquí. No deberíamos olvidar que para ellos el factor tiempo no existe.

Y mi posdata. Termino como empecé. Entre el carajal de la pandemia y los amigotes de Puigdemont. ¡Menuda panda!

No olvidemos que con estos chalaos o con sus palmeros, se cogobierna España hasta el punto de que se pacta la ley de Educación, los presupuestos generales y hasta los meses del Estado de alarma. Como dijo la impagable ministra portavoz, es hora de demostrar el amor a España. Pues toma, del España nos roba hemos pasado a que esta banda de lunáticos independentistas nos roben a toda España. En esto tampoco me callo.