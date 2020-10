Las comunidades autónomas al frente del estado de alarma: así gestiona cada región sus propias restricciones

España vuelve a estar bajo un decreto de estado de alarma para intentar frenar el impacto de la segunda ola de la covid-19. En esta ocasión, el Real Decreto aprobado de este estado de alarma aprobado por el Gobierno el pasado domingo 25 de octubre es algo diferente al aprobado el pasado mes de marzo, ya que el principal objetivo es dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios para tomar las medidas que consideren adecuadas para frenar la pandemia sin la necesidad de la autorización de los tribunales.

La medida principal es el toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 de la mañana que impone el Gobierno durante los próximos 15 días en todo el territorio nacional, excepto en Canarias. Dando margen a las comunidades autónomas para que puedan adelantar o retrasar en una hora la entrada en vigor de este toque de queda.

El texto deja abierta la posibilidad de restringir el movimiento entre comunidades, o dentro de las mismas, por provincias, localidades o barrios. Esta decisión quedará en manos de los gobiernos autonómicos y además cada territorio puede seguir manteniendo sus restricciones de aforos, horarios de comercio y restauración o concentraciones sociales. A continuación repasamos las medidas que por el momento han tomado cada comunidad autónoma para aplicar en sus correspondientes territorios.

Andalucía

La Junta de Andalucía ha decidido aplicar a todo el territorio regional el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 de la mañana. De forma paralela, el área de Granada se cierra perimetralmente a partir de este lunes y durante dos semanas para reducir la movilidad en la provincia, la más afectada de toda Andalucía por la pandemia.

El Gobierno de Andalucía también ha extendido medidas más estrictas a otras capitales como Jaén, Sevilla y Córdoba, fijando el cierre de bares y restaurantes a las 22:00, con aforo limitado al 50% y un máximo de seis personas en reuniones sociales. También se ha prohibido el consumo en la barra durante los próximos 15 días. Además se ha decretado el cierre de parques y mercadillo. Estas medidas también son las que están en vigor en Granada. En el resto de Andalucía el máximo de personas que se pueden reunir está fijado en 10.

Aragón

El Gobierno de la Junta de Aragón ha aprobado a comienzos de esta semana el cierre perimetral de la comunidad autónoma desde la medianoche de este martes y hasta el próximo 9 de noviembre. También siguen confinadas las capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel. Los ciudadanos aragoneses de los demás municipios podrán desplazarse por toda la comunidad autónoma excepto para viajar a las capitales, pero el Ejecutivo de Javier Lambán ha decidido que no podrán viajar a otras comunidades autónomas, ni tampoco autorizar la entrada de personas de otras regiones.

Toda la región está dentro del nivel 3 de alarma, que supone la máxima en cuanto a restricciones y que contempla los aforos al 25% y el cierre de la hostelería a las 10 de la noche. También las reuniones sociales se limitan a 10 personas y el toque de queda respeta la idea inicial del Gobierno de España, contemplado entre las 23:00 y las 6:00 de la mañana.

Enric Fontcuberta

Asturias

El Principado de Asturias ha propuesto el cierre perimetral de la región tras la entrada en vigor del estado de alarma. Esta propuesta se suma a los confinamientos perimetrales que desde la pasada semana están en vigor en ciudades como Oviedo, Gijón y Avilés hasta el próximo 7 de noviembre. La actividad comercial deberá cerrar a las 22:00 y los restaurantes y negocios de hostelería a las 23:00. Desde Oviedo se ha insistido a la población en formar burbujas sociales para evitar el aumento de contagios. Asturias también respeta la orden de Moncloa y fija el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 de la mañana.

Baleares

En Baleares el toque de queda ha sido establecido entre las 00:00 y las 6:00. Los bares y restaurantes deben limitar su aforo en un 50% si la capacidad máxima es superior a 50 personas y al 75% si es de menos de 50. Otra de las principales restricciones pasa por limitar el máximo de personas a seis en encuentros sociales. También queda prohibido fumar en vía pública y utilizar la barra de los locales de hostelería.

Canarias

Es la única comunidad autónoma donde no se ha aplicado el toque de queda. Solo Tenerife es la zona que presenta peor situación epidemiológica y por ello los bares y restaurantes deberán cerrar a las 00:00, un ahora antes que en el resto de islas. El límite de personas en las reuniones sociales queda fijado en diez personas y los comercios no pueden superar el 75% del aforo autorizado.

Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha decidido aplicar el toque de queda entre las 0:00 y las 6:00 de la mañana para asemejar este horario con el fijado para el cierre de la hostelería. Las reuniones sociales fijan su máximo de personas en seis y solo se han aplicado confinamientos a zonas concretas como en Santoña, Torrelavega o alguna zona de Santander.

Castilla-La Mancha

El Ejecutivo de Emiliano García-Page se reunirá este martes para fijar las medidas después de la entrada en vigor del estado de alarma. Lo que sí se ha conocido es la intención de fijar el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 de la mañana. Queda por decidir si el límite de personas en las reuniones sociales se reduce a seis. Por ahora no se contempla el cierre perimetral de la región para evitar el movimiento con otras comunidades autónomas.

Castilla y León

El ejecutivo regional anunció el pasado domingo que el toque de queda activo entre las 22:00 y las 6.00. Los confinamientos perimetrales que afectaban a poblaciones que significaban el 25% de los habitantes de la región, como León, Burgos, Salamanca y Palencia, quedan suspendidos tras la entrada en vigor del estado de alarma.

Los aforos en comercio y hostelería quedan reducidos al 50% y estos establecimientos deberán cerrar a las 22:00. En cuanto a las reuniones sociales, el máximo de personas permitidas son seis y el Gobierno autonómico sigue estudiando la posibilidad del cierre perimetral de la región en función de cómo evolucione el virus.

Cataluña

La Generalitat ha decidido que el toque de queda se aplique entre las 22:00 y las 06:00. Los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 21:00 y las actividades culturales como los cines podrán finalizar a las 22:00, dejando un espacio de una hora a los clientes para que puedan regresar a sus casas.

El Gobierno de Cataluña sigue manteniendo el cierre de los locales de hostelería, pero pueden hacer repartos a domicilios. Los aforos quedan limitados al 50% en actividades religiosas, culturales, ceremonias civiles, instalaciones deportivas y espacios comunes. Las reuniones sociales se limitan también a seis personas.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana el toque de queda fija el toque de queda entre las 0:00 y las 6:00. Las reuniones también quedan limitadas a un máximo de seis personas y se recomienda que realicen en espacios abiertos o bien ventilados.

Los locales de hostelería deberán cerrar a las 0.00 y no pueden aceptar clientes a partir de las 23:00. No se podrá superar el 75% de los aforos y en terrazas se podrán ocupar el 100% del aforo siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Por ahora no se contemplan confinamientos perimetrales pero sí alguna que otra restricción adicional para evitar transmisión comunitaria asociada a brotes como el de Elche y Orihuela.

Enric Fontcuberta

Extremadura

En la comunidad extremeña se ha establecido el toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 de la mañana y las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas desde el pasado 18 de octubre. Por ahora el Gobierno que preside Guillermo Fernández Vara no se plantea el cierre perimetral de la región y sí que ha prometido revisar las zonas donde se han realizados confinamientos perimetrales para ver si es posible suavizar la situación.

Galicia

La Xunta de Galicia ha fijado el toque de queda entre las 23:00 y las 6.00 de la mañana y el límite de personas en las reuniones sociales no puede superar cinco. El aforo queda limitado al 50% en todas las actividades relacionadas con el sector de la cultura y de la hostelería, donde está prohibida la atención en barra. Existen cierres perimetrales en Santiago y en el pueblo limítrofe de O Milladoiro. También en Ourense hay confinamientos parciales en la propia capital, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás Verín, Oímbra y Vilardevós.

La Rioja

En La Rioja se decretó el cierre perimetral el pasado 23 de octubre y estará vigente hasta el próximo 7 de noviembre. En esta comunidad las reuniones no pueden superar un máximo de seis personas y el toque de queda ha quedado impuesto entre las 23:00 y las 06:00 de la mañana. Los establecimientos deberán ser cerrados a las 21:00 y el aforo queda reducido al 50% en el interior de los establecimientos de hostelería donde no se permitirá el consumo en barra.

Madrid

La Comunidad de Madrid ha fijado el toque de queda entre las 0:00 y las 6:00. Los restaurantes deben cerrar a las 0:00 y no pueden admitir nuevos clientes a partir de las 23:00. El Transporte público seguirá funcionando en horario nocturno debido a la alta densidad de población que trabaja en horario nocturno. A demás, desde comienzos de esta semana vuelven a estar semiconfinadas más de 32 áreas de salud, donde los límites de aforo pasan del 75% al 50%.

Murcia

En Murcia el toque de queda ha quedado decretado entre las 23:00 y las 06:00 de la mañana. En la hostelería se reduce al 30% el aforo en el interior y se permite el aforo en terrazas al 100%. En las reuniones el máximo de personas queda fijado en seis personas y actualmente existen confinamientos perimetrales en los municipios de Fortuna, Albanilla y Totana.

Navarra

El Gobierno de Navarra mantiene el toque de queda del Gobierno entre las 23:00 y las 06:00 de la mañana. La actividad quedará suspendida hasta el próximo 4 de noviembre, según las medidas anunciadas la pasada semana. La actividad comercial deberá cerrar a las 21:00 y su aforo no puede superar el 40%. El número máximo permitido en encuentros sociales es de seis personas, limitando estas relaciones en el ámbito privado a la unidad de convivencia.

País Vasco

El Gobierno Vasco ha decretado impedir la entrada y salida de los municipios de residencia y aplicará desde este martes el cierre perimetral de toda la región. Entre las nuevas medidas anunciadas están la de no superar en seis personas las reuniones sociales y también imponer el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 de la mañana. La limitación en los establecimientos queda en un 50% de su aforo.