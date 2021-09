Ángel Expósito: "¿Tú crees que cobraremos una pensión equivalente a la que hoy cobran los jubilados?"

Audio

Ya, ya sé que aquí en España es imposible repetir el modelo italiano en el que el Jefe del Estado propone un nombre de consenso y tira pa'lante con el presidente del Gobierno. El profesor Mario Monti o súper Mario Draghi, actual presidente del consejo de ministros de Italia llegaron así a sus cargos.

La duda es, ante la que está cayendo y a sabiendas de que es imposible. ¿Tenemos en España un Mario Dragui, capaz de aglutinar Ideologías y consensos, todo por un bien superior cual sería sacar a España de esta nueva crisis más aún en la actual coyuntura europea?

Se celebra en Valencia el II Congreso Nacional de la Sociedad Civil que presidente Aldo Olcese. Por allí pasarán las catedráticas Adela Cortina, Teresa Freixes, Petra Mateos, Emilio Lamo de Espinosa, el embajador Carlos Bastarreche, Juan Abarca, Antonio Zapatero, cierra Romano Prodi...

Insisto, ya sé que nuestra democracia parlamentaria y nuestro sistema de partidos lo impide. Pero, ¿no existe nadie, desde esa altura intelectual, que pueda gobernar esto? Piensa nombres. Es más, la política partidaria, ¿no copa demasiado todo en nuestra vida diaria?

En Alemania existen un par de grandes fundaciones que sirven como cerebros de los grandes partidos: la Fundación Konrad Adenauer próxima a los conservadores y la Fundación Friedich Ebert cercana a los socialdemócratas. Ambas instituciones sirven como laboratorios de ideas, temas de profundidad y de largo plazo. En Francia, el solemne Instituto de Francia está por encima de casi todo. El Instituto de Francia engloba a la Academia Francesa y a las Academias de Lenguas Antiguas, Ciencias, Bellas Artes y la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas. O la famosa ENA, la Escuela Nacional de la Administración.

Aquí tenemos Colegios Profesionales. Sí, Academias de Lengua e Historia. No sé, sé me ocurren Academias militares o la Escuela Diplomática. ¿Pero socialmente estas instituciones tienen peso e influencia? Creo que ha sido Bustos quien esta mañana con Herrera ha metido el dedo en la llaga: "En España, la sociedad -o sea, nosotros- no seríamos capaces de alcanzar un consenso así sobre un nombre concreto como Mario Dragui en Italia".

Así que puestos a provocar, he pensado en algunos nombres propios. Me voy a mojar a sabiendas de que alguno de ellos se va a acordar de mi padre. Ahí va mi lista. Más allá de sus edades, de su salud o de su disposición, imagínate un Consejo de Ministros formado por Josep Piqué, Javier Solana, Cristina Garmendia, Fernando Sabster, José Ignacio Goirigolzarri, Luis de Guindos, Nicolás Redondo Terreros...

Alguien me apunta a Pablo Isla, Maria Dolores Dancausa o don Antonio Garrigues Walker. Y para Educación José Antonio Marina.

¿Te imaginas? Lo dicho: Alguno (o alguna) de los citados se estará acordando de mi padre. Ya, ya sé que es imposible, pero quizás deberíamos empezar por valorar más a esos nombres por prestigio, centralidad, capacidad y cabeza. Piensa en una lista, uno, dos tres nombres propios. ¿No seríamos capaces en España de encontrar un personaje tipo Mario Draghui?

Oye, a lo mejor no podemos encontrarlo. Puede que estemos peor de lo que pensamos.

¡Ah! Y mi posdata: un apunte sobre las pensiones. ¿Tú crees que tendremos que trabajar más tiempo para poder jubilarnos? Es más, ¿tú crees que cobraremos una pensión equivalente a la que hoy cobran los jubilados actuales? Llámame agorero o realista. Pero a mi me da que vamos a cobrar menos y vamos a trabajar más tiempo. Solo que nadie se atreve a decirlo porque el que lo diga no ganará las elecciones. Dicho de otro modo: en España no se puede decir la verdad.

Porque me da a mí que el ministro Escrivá ha dicho la verdad, pero ni él mismo se atreve a mantenerla. Porque el sistema no da por pura demografía. Y convendría que nos fueran preparando, concienciando y ayudando a ahorrar, que esa es otra.

Por cierto, el gasto en pensiones alcanza en septiembre la cifra récord de 10.233 millones. Un 3,25% más que en el mismo mes de 2020.