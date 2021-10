Ángel Expósito: "¿Cómo era aquello que dijo Sánchez: no y mil veces no pactaré con Batasuna?"

Audio

Encendemos 'La Linterna' en Tudela. Estamos en la Ribera navarra. A orillas del Ebro y de las Bardenas Reales. Encendemos 'La Linterna' en un enclave único. Por su riqueza natural por su posición estratégica y por su Historia. Desde el Paleolítico inferior hasta hoy pasando por la Edad de Hierro, los celtíberos, romanos, musulmanes, visigodos, la Reconquista, el Reino de Navarra, Castilla, hasta la guerra contra Napoleón.

Por cierto, la primera constancia que se tiene del nombre de la actual Tudela es la Tutela o Al Tutilli musulmana. Lo digo para que luego vengan los de siempre a darnos clase de supremacismo desde sus comunidades históricas. País Vasco o Cataluña. Para Historia, como tantos otros puntos de España. Esto. Hechas las presentaciones, algunas observaciones sobre la actualidad española tras un fin de semana muy esclarecedor. Por si hacía alguna falta aclarar quiénes son los socios del Gobierno.

Uno. Manifestación por el centro de San Sebastián el pasado sábado. Allí, de la mano, Batasuna (o como se llamen ahora), los golpistas condenados en Cataluña con Junqueras a la cabeza, Podemos y colectivos pro etarras varios. Todos socios de investidura si no, del Consejo de Ministros.

Dos. Como invitados de honor en la manifestación, la UGT. No se me va contra la cabeza. Te lo juro. La Unión General de Trabajadores (la UGT) apoyando la manifestación a favor de los presos de ETA.

Tres. Aquí, en Navarra ¿Cómo era aquello que dijo Sánchez no, no y mil veces no pactaré con Batasuna? ¿Te acuerdas? Ahora le debe su propia investidura, el Gobierno foral y este titular de este mismo fin de semana: Reunión "positiva" sobre los presupuestos entre Gobierno de Navarra y EH Bildu. El Ejecutivo navarro confía en tener un Presupuesto en vigor el 1 de enero. Bildu apunta a "continuar con el trabajo y las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo presupuestario".

Del "no, no y mil veces no", a nuevos presupuestos en Navarra con Batasuna o como se llamen ahora. Todo sea por los 200 presos etarras que recordó Otegi.

Cuatro. Prosiguen los rifirrafes en el seno del Gobierno entre la parte de Podemos y la más o menos Europea. A Yolanda Díaz y a Nadia Calviño sólo les falta salir tirándose de los pelos. Lo último, la contrarreforma laboral. Y aún Su Sanchidad habla de coordinación.

¡Virgen Santa!

Entre tanto, "el rastas", ya ex diputado sigue cabreado porque el Tribunal Supremo le ha quitado el chollo. Y es que no me extraña. ¿Cuándo esté tío iba a pensar que cobraría 6.000 euros al año por nada?

Menudo chollazo. Y los socios de Podemos y la parte socialista del Gobierno se reúnen esta tarde.

Y cinco. Entre tanto nivelón. El precio de la luz registra nuevo récord, la gasolina y el gasoil disparados y no te digo el gas. Y esta parte del mundo sufriendo una desconocida crisis de materias primas y de distribución. Y por si fuera poco, por todo lo anterior la industria tiembla, la construcción sufre la escasez de materiales y el sector primario, la ganadería, la agricultura, la pesca y el sector agroalimentario tiritando con la que se viene encima.

¡AH! Y MI POSDATA. Momentazo que se ha hecho viral. Por favor, no te lo pierdas. Es Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno en el congreso de CC.OO. Escucha atentamente porque es un momento impagable que sólo se puede comparar a aquello que dijo de la Patria y la Matria.

Se confirma. Autoridades y Autoridadas. Esta señora cada vez hace más méritos para llegar a la Moncloa. Visto lo visto, reúne todas las condiciones.