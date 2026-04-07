"Espectacular lo de los sobres en la sede de Ferraz, llegas, le dices al de seguridad que eres Joseba, aparece una secretaria y te da el sobre con el dinero"

El programa 'La Linterna' de COPE ha analizado el inicio del juicio por el 'caso Mascarillas', una jornada marcada por las declaraciones de los primeros testigos. Entre ellos se encuentran Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos; Joseba García, hermano de Koldo; y Víctor Ábalos, hijo del exministro socialista. Los testimonios han comenzado a desvelar detalles sobre la trama y la vida personal del exministro, coincidiendo, como señalan las paradojas de la vida, con el inicio de la campaña de la Renta.

Dinero en metálico en la sede del PSOE

El testimonio más sorprendente ha sido el de Joseba García, hermano de Koldo, quien ha declarado por videoconferencia. A pesar de que está investigado en la Audiencia Nacional y su abogada le recomendó no responder, sí lo hizo a preguntas de su letrada, afirmando que acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en dos ocasiones "a recoger algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno". Según describió, el proceso era sencillo: "Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, 'toma, aquí tienes el dinero', yo cojo el sobre con el dinero".

Toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero"

EFE Joseba García, hermano de Koldo García, sale este martes del Tribunal Supremo donde se celebra la primera jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas

Joseba García también ha admitido que viajó a República Dominicana por encargo de Víctor de Aldama, figura clave cuyo testimonio, según algunas crónicas, será clave en el juicio. Aunque ha alegado que fue por motivos personales para recoger "un sobre con documentación", los investigadores de la UCO sospechan que en realidad también se trataba de dinero.

La relación de Ábalos y su expareja

La sesión de la tarde se ha centrado en la declaración de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que ha testificado de espaldas a las cámaras para preservar su intimidad. Rodríguez ha descrito a Koldo García como "la sombra de Ábalos", pero ha asegurado que era el exministro quien sufragaba todos los gastos, incluido el piso en la Plaza de España de Madrid. Según su versión, Ábalos continuó pagando el alquiler incluso cuando ya no eran pareja.

La testigo ha atribuido esta generosidad a un sentimiento de culpa del exministro. "La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo que él se sentía culpable, porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz, y no cumplió las promesas que él me había hecho", ha explicado. También ha afirmado que no recibía transferencias periódicas, sino dinero "cuando necesitaba cosas", como por ejemplo, para operar a su gato.

Respecto a su puesto de trabajo en la empresa pública Ineco, ha defendido su valía para el cargo. "Yo simplemente fui a una oficina con el señor Coldo a hacer una entrevista para un puesto de trabajo para el que estaba sobrada de cualificación", ha declarado. Durante el interrogatorio, ante la pregunta de si se dedicaba a la prostitución, lo ha negado tajantemente: "No, soy dentista y estoy colegiada".

EFE Jessica Rodríguez (izda), expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo donde ha comenzado el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas

El hijo de Ábalos niega ser su custodio

Por la mañana también ha declarado Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro, a quien la UCO considera el "custodio" del dinero en efectivo de su padre. Él ha negado rotundamente esta acusación, afirmando que simplemente ayudaba a su progenitor cuando lo necesitaba tras su divorcio. "Mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar, cuando se divorcia, pues, su situación cambia y estamos para ayudarle", ha manifestado.

Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie"

Víctor Ábalos ha negado haberle dado dinero a su padre procedente de su empresa en Colombia, aunque sí ha reconocido haberle hecho un préstamo de 20.000 euros que el exministro no le devolvió. "Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie, lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando", ha insistido. Además, ha reconocido que contrató a una empresa de la mujer de Koldo García.