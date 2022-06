ctv-eod-exposito-15-junio

Supongo que a ti, como me pasa a mí, el calor extremo nos pone de mala leche. La verdad es que esto es bastante insoportable, pero es lo que hay. Al parecer ya solo quedan tres días de sopor, fuego, calorazo, bochorno, calima ¡Joe! Qué calor.

Supongo que por esa mala leche no me resigno a tragar con la agenda que nos marca la política. Y los políticos. Ya, ya sé que hay elecciones en Andalucía y que haremos programa especial desde Sevilla, como tiene que ser, pero a la vez siguen pasando cosas tremendas que se nos ocultan y que no queremos ver. Y esto es nuestra culpa.