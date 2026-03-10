El PSOE expulsa al concejal de un pueblo de Palencia que cambió de sexo para recibir ayudas

Expulsión de un concejal del PSOE en Carrión de los Condes. Foto ABC

El PSOE de Palencia ha comenzado los trámites para la expulsión del grupo municipal socialista del concejal en Carrión de los Condes, Manuel Garrido. La decisión se ha producido después de que el edil anunciara a finales del año pasado su cambio registral de sexo con el objetivo, según sus propias palabras, de poder acceder a ayudas destinadas a mujeres.

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha sido la encargada de anunciar el inicio del expediente. Andrés ha explicado que, aunque Garrido no es afiliado del partido, sí concurrió en las listas socialistas como independiente y firmó un código ético que ahora, a juicio de la formación, incumple con sus actos y declaraciones.

Brágimo La secretaria general del partido en Palencia, Miriam Andrés.

Las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes" Miriam Andrés Secretaria general del PSOE de Palencia

Los argumentos del partido

Miriam Andrés ha sostenido que la expulsión se fundamenta en "dos asuntos primordiales". El primero, según sus palabras, es que "las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes". El segundo motivo es que los comentarios del concejal sobre los beneficios que podría obtener contravienen el código ético del Partido Socialista que él mismo suscribió.

La secretaria general ha querido destacar que el PSOE mantiene con esta medida una postura firme de transparencia y cumplimiento de sus principios ante cualquier situación que pueda interpretarse como un incumplimiento de su normativa interna.

Un "acto de rebeldía" para ser apicultora

Según una entrevista publicada por el diario ABC, Manuel Garrido ha justificado su decisión de cambiar legalmente de sexo para "obtener beneficios". Además de su actividad política, Garrido trabaja como apicultor y productor de miel, y con su nueva condición legal, podría acceder a ayudas específicas para mujeres apicultoras en el marco de la PAC.

Lo qué no entiendo es por qué no lo hacen más hombres" Manuel Garrido Exconcejal en Carrión de los Condes

En las mismas declaraciones, el concejal explica que tomó la decisión en parte como un "acto de rebeldía", acogiéndose a una ley que, aunque impulsada por su partido, ha criticado porque no le encuentra "ningún sentido". Garrido figura legalmente como mujer desde diciembre, aunque en su DNI todavía aparece su nombre anterior.