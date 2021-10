Ángel Expósito: "El lema del Congreso del PSOE podría ser: Espejito, espejito..."

Debe ser porque acabamos de volver de allí, pero todo lo que suena al drama de los venezolanos me revuelve el estómago. La portada de hoy en ABC me ha provocado náuseas.



Firman Javier Chicote e Isabel Vega: "El Gobierno ocultó que Delcy Rodriguez llegó a España para reunirse con Zapatero".



"La número dos de Maduro alegó en el control policial de Barajas que venía invitada por el ex presidente. Tenía hotel reservado, iba a salir de compras y al médico". Me surgen mil preguntas sobre esta inmensa chapuza. Sobre esta monumental mentira.