Ángel Expósito: "¿Dónde andará Iglesias? ¿Te acuerdas que se presentó como candidato de Podemos en Madrid?"

Hoy toca capítulo dos de las grandes frases para el mármol, pronunciadas, espetadas o leídas por miembros de este Gobierno. Hace un par de viernes inauguramos esta sección y te puedo asegurar que tenemos material para unos cuantos episodios más. La semana arrancó con el jefe, con 'Su Sanchidad', explicando al planeta Tierra todo lo que habló con Joe Biden en 30 segundos. Un poco más y le lee su tesis doctoral.

Lo último, de esta misma mañana, el infalible Castells, creo que ministro de Universidades, en Telemadrid. Yo me pregunto, ¿se ha escuchado? ¿No hay nadie a su alrededor o en su vida que le diga qué es ser patético?

Ahora le toca a la portavoz del Gobierno. Nunca defrauda María Jesús Montero. ¡Virgen Santa! No hay más preguntas, señoría.

Entre ellos, mi favorito es Castells, entre ellas Carmen Calvo. ¿Está segura? ¡Ojo! Aparece como catedrática de Derecho Constitucional.

¿No se han dado cuenta todavía de por qué Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones?

Por cierto, ¿'ande' andará el macho alfa? ¿Te acuerdas que se presentó como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid? Hay mil rumores sobre su paradero y circunstancias, pero de lo que estoy seguro es de que no ha vuelto al barrio. Es más falso que un duro con la cara de don Pelayo. Y aún hay quien se sigue creyendo la milonga chavista.

Otro de mis favorito, solo el tono le define. ¿Se refiere a los ex de Ayuso? ¿Te imaginas que eso lo dice uno del PP sobre las ex de Ábalos?

Este sale poco. Mejor. Pero cuando aparece, sube el pan. No te joroba. Han bajado las apuestas porque no hay partidos. 'Peazo' éxito. Y no te pierdas este. El mismísimo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no cita a Churchill, a Kennedy o a Ghandi, no. El ministro de Justicia cita al maestro Yoda. Te lo juro...

En una de estas nos citan a Bart Simpson como uno de lo clásicos.

Y mi posdata. Seguramente has sonreído en este ratico. Pues ahora te vas a cabrear. La frase es tan vergonzosa como hiriente, más en un año como este. Es una de esas frases para la vergüenza: Fernando Simón, esta semana. Y el tío sigue en su puesto. Y no pasa nada.