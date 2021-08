La Linterna (20/08/2021) de 20h a 21h: "Exteriores ha enviado a otros dos diplomáticos a Kabul"

El ministerio de Exteriores ha enviado a otros dos diplomáticos a Kabul para que ayuden al titular de la embajada, ya en funciones, Gabriel Ferrán y su número dos, Paula Sánchez, en la evacuación de los colaboradores afganos que están todavía en el país. El embajador estaba esperando su relevo desde principios de agosto, pero los acontecimientos han cambiado su último mes en el país. Se le pidió que aguantara un poco hasta que Ricardo Losa pudiera sustituirle y eso no va a ser posible, de momento…Como si fuera el capitán de un barco, Ferrán dijo que hasta que no pudiera ser evacuado el último de la lista no abandonaría ni el país ni a quienes durante estos años han ayudado a España. Un gesto que le honra, sin duda, y que demuestra la talla y la valía del personal diplomático.

Comentábamos ayer en la tertulia cómo la evacuación de esos miles de afganos es en realidad una operación de rescate. La alternativa a no poder abandonar el país y ser colaborador de la coalición internacional es la muerte. Y cuando las cosas se hacen bien, como lo están haciendo los diplomáticos, militares y fuerzas de seguridad hay que reconocerlo y ponerlo en valor. Sin complejos. Orgullosos de ser portada del Washington Post por esto y no por otras cosas. Orgullosos por ser referente en la capacidad de levantar de la nada, en apenas 24 horas, un campamento con capacidad para albergar a 800 ciudadanos afganos. Que nada más pisar el suelo del A400M empiezan su lucha personal por intentar dejar atrás el horror y el miedo a ser castigados, cuando no asesinados, por el régimen terrorista que se ha hecho con el poder en su país.