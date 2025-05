El consejo del sector bancario para que no te estafen al reservar tus vacaciones por internet

Publicado el 21 may 2025, 09:04 - Actualizado 21 may 2025, 09:05

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

Con el verano a la vuelta de la esquina, empezamos a buscar alojamientos para nuestras vacaciones y seguramente utilicemos Internet para encontrar la mejor oferta.

Pero ojo, porque en estos momentos los ciberdelincuentes pueden hacer su particular agosto. La prevención es fundamental para proteger nuestros datos personales. Por eso, comprueba que estás en una página web segura.. de las que empiezan por HTTPS… no compartas tus datos personales a través de WhatsApp o por correo… y no caigas en prisas para reservar y no perder el alojamiento.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.