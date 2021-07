La Linterna (14/07/2021) de 20:00-21:00: "La dictadura cubana, las fianzas a los condenados por el procés "

¿Cómo es posible que desde esta parte del mundo que somos España y Europa... cueste tanto reconocer que el régimen castrista que, sin los Castro, sigue gobernando Cuba... es una Dictadura? Le pregunta Piqueras a Pedro Sánchez si el régimen de Cuba se comporta como una dictadura y el presidente del Gobierno de España responde que Cuba no es un democracia. ¿Por qué cuesta tanto decir lo que es? Los mismos que sacaron a Franco del Valle de los Caídos con toda la pompa y en helicóptero... no se atreven a decir la verdad. ¿Qué era Pinochet? ¿Qué escel régimen de Ortega y su esposa en Nicaragua? ¿Qué es Kim Jong Un en Corea del Norte? Bueno pues Cuba... NO. Con Cuba basta decir que no es una democracia. No vaya a ser que se enfade Ione Belarra o critiquemos el modelo de consumo que defiende Alberto Garzón.