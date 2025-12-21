Aitor Ruibal responde en Tiempo de Juego tras marcar su primer doblete y sentencia a sus críticos: "Son cuatro personajes que buscan hacer ruido"

Aitor Ruibal se ha convertido en el protagonista indiscutible de la victoria del Real Betis ante el Getafe en el estadio de La Cartuja. El jugador, considerado "el alma y el espíritu" del equipo, firmó un doblete en un "partidazo tremendo", según lo describieron en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE, donde fue entrevistado por Joseba Larrañaga tras el encuentro. Ruibal reconoció la importancia del triunfo: "Sabíamos que teníamos que cerrar bien el año, en la liga estábamos un poco irregulares, sobre todo en juego, pero hoy creo que hemos demostrado un muy buen juego".

Un buen regalo de Navidad

El de este jueves ha sido su segundo doblete como profesional, tras el que consiguió en 2022 contra el Helsinki, un dato que el propio jugador no recordaba en un primer momento. "Un buen regalo de de Navidad, la verdad que sí, que, bueno, muy contento", confesó Ruibal en los micrófonos de la COPE. Los dos goles suponen una inyección de moral para el equipo antes del parón. "Viene un buen arreón, así que ahora a disfrutar de las fiestas con la familia y cuando volvamos, pues a darle caña", añadió.

Cuestionado sobre su polivalencia, Ruibal bromeó diciendo que en su currículum pondría que juega "de todo, porque así tengo más opción". Aunque se siente "un poquito más más suelto" en ataque, la que ha sido su posición "prácticamente toda mi vida", asegura que cada vez está más afianzado en tareas defensivas. "En defensa, pues, cada vez me siento más cómodo", afirmó, añadiendo que ha "trabajado mucho tácticamente para para estar muy concentrado".

Respaldo del club frente a los ataques

El Real Betis ha querido mostrar su apoyo explícito al futbolista utilizando su imagen para el cartel del partido, donde aparecía con las uñas pintadas. Este gesto llega tras el incidente ocurrido en Vallecas, cuando un aficionado le increpó por este motivo. "El Betis siempre me apoya en todo, la gente que que trabaja en redes, pues es gente maravillosa", agradeció el jugador, aunque matizó que no ha querido "dar mucho bombo a todo lo que pasó".

Ruibal insistió en no querer darle más repercusión al asunto, pero reconoció que es algo que le "está pasando habitualmente en todos los campos". Sin embargo, quiso dejar claro que "no hay que generalizar". "Son 4 personajes que que quieren hacer ruido y hay que frenar eso, porque no viene bien de ninguna manera", sentenció el futbolista verdiblanco.