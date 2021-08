La Linterna (09/08/2021) de 20:00-21:00: "17 medallas que se nos han quedado un pelín escasas"

os va costar un poquillo acostumbrarnos a no hablar de Juegos Olímpicos después de estas últimas semanas desgranando los triunfos de los nuestros…esas 17 medallas que se nos han quedado un pelín escasas y lejos de las quinielas que se habían hecho algunos….intentando llegar al menos a las 22 de Barcelona...Pero ya tenemos la mirada puesta en París, con muchas promesas en el deporte español y confiando en que estos tres años que quedan por delante sean mejores que los dos últimos que hemos pasado.Nos ha dado tiempo para que un virus del que oímos hablar en una región de China totalmente desconocida para nosotros nos haya cambiado la vida por completo…nos obligó a confinarnos, a no salir de casa nada más que para lo imprescindible…tuvimos que aprender a ponernos y quitarnos la mascarilla como si fuera una complicada operación de cirugía….dejamos los abrazos y los besos para tiempos mejores y no nos quedó otra que formar grupos burbuja para que si alguien se contagiaba, rastrear al resto fuera algo más fácil.