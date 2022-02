Los 70 años en el trono de la Reina Isabel II de Inglaterra

Ayer se cumplieron 70 años del comienzo del Reinado de Isabel II de Gran Bretaña. Con ello, comienzan las celebraciones del Jubileo de Platino. Con ello, Isabel II se convierte con mucho en la monarca con el reinado más largo de su país, y uno de los más dilatados de toda la historia. Cuando Isabel II subió al trono, Winston Churchill era el primer ministro. Y el Reino Unido el corazón de un imperio global que se extendía por todos los continentes. Isabel II ha visto a su país entrar en la UE y abandonarla, ha conocido a todos los presidentes de EEUU desde Eisenhower, y a través de sus cajas rojas, es quizás una de las personas mejor informadas del mundo. Todo un símbolo para su país, en tiempos de crisis. Entre el Brexit, el Covid, y el Party Gate de Boris Johnson.

Tenía 25 años. Y asumía la jefatura de una de las estructuras políticas más impresionantes que ha dado la historia: El Imperio Británico, que salía débil pero victorioso de la segunda guerra mundial que libraba en el siglo XX. Si su tío Eduardo no hubiese abdicado, habría llegado quizás al trono, pero décadas más tarde. Su padre fue un rey inesperado, que parecía el menos indicado para el trono, pero que resultó un éxito y un ejemplo para su hija. Quizás también un aviso del coste de lo que suponía ser Rey. La muerte de un hombre prematuramente envejecido y agotado fue lo que llevo a la princesa Isabel tan joven al trono.

Desde entonces, Isabel II ha sido testigo privilegiado de la gran historia mundial. También protagonista a través de su función de inspirar y aconsejar y también advertir a los primeros ministros del Reino Unido. No le habrá faltado trabajo en los últimos años. Muchos identifican la monarquía británica con divorcios y escándalos. No faltan, en efecto, en la historia de estos años, muchos momentos embarazosos para la institución, aunque realmente pocos –quizás ninguno- con Isabel II como protagonista. Pero aun con todo ello, es evidente que la monarquía británica es mucho más que carne de tabloide. No sólo un símbolo de todo un país por otro lado muy desunido, también una marca exitosa en todo el mundo, que en un tiempo de crisis de la identidad británica, gracias a sobre todo a la propia Isabel II, proyecta todavía una imagen positiva. Nada extraño que la serie “The Crown” haya sido una fenómeno global.

Isabel II entra este año un poco más en la historia, con reinado que es más que venerable, y un futuro que pudo parecer incierto, pero que hoy está despejado gracias a la popularidad de su nieto Guillermo y su familia. Con el inicio del Jubileo, la reina ha pedido que Camila Parker, sea en el futuro reina consorte. ¡Todo un aval a una continuidad que pudo parecer un día amenazada. Not anymore!