Diego Garrocho, filósofo: "Me temo que no ha habido un solo momento en la historia de la humanidad en la que yo no haya regido la ley del más fuerte"

El filósofo y profesor Diego Garrocho ha analizado la actualidad en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ofrece claves desde la filosofía para comprender lo que sucede en el día a día. Garrocho ha abordado un inicio de año convulso, marcado por eventos como la situación en Venezuela, donde, a su juicio, se constata una ley histórica ineludible.

La ley del más fuerte

Sobre la crisis venezolana, con la captura de Nicolás Maduro y el nuevo régimen, Garrocho señala que "estamos viendo cómo la historia se acelera". Para el filósofo, estos eventos, que incluyen la reciente liberación de presos españoles, alumbran "un nuevo orden internacional" donde muchos alertan de "la quiebra del derecho internacional y del regreso al imperio de la fuerza descarnada".

Garrocho cuestiona la nostalgia por "un mundo que pudo no existir nunca", recordando que el orden mundial se ha basado en hechos como las bombas nucleares o el equilibrio de poder durante la Guerra Fría. "Me temo que no ha habido un solo momento en la historia de la humanidad en la que yo no haya regido la ley del más fuerte", ha sentenciado el filósofo.

El 'contagio' de la valentía en Irán

Otro foco de análisis han sido las protestas en Irán, que se propagan desde el 28 de diciembre. Garrocho recuerda que la República Islámica de Irán es "un régimen teocrático y represivo" y que la población, con un "visible protagonismo de las mujeres" desde el asesinato de Masha Amini, da síntomas de hartazgo.

Para el profesor, el levantamiento del pueblo iraní contra la tiranía demuestra que "la valentía es una especie de virtud contagiosa". Según explica, cuando una sociedad se atreve a romper las cadenas, "el miedo deja de surtir efecto y la represión ya no se vuelve ningún instrumento útil". Garrocho también ha planteado una pregunta crítica: "¿Por qué se está hablando tan poco en los medios de comunicación de estas protestas?".

El 'egoísmo' del independentismo

En el plano nacional, Garrocho ha abordado el pacto entre el Gobierno y ERC, por el que Pedro Sánchez ata su futuro a Junqueras, que certifica "un privilegio que rompe la igualdad entre españoles". Oriol Junqueras ha logrado una concesión de 70.0004.000 euros extra para Cataluña, argumentando que "si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir".

El filósofo ha contrapuesto estas palabras con las de Pedro Sánchez años atrás, cuando se preguntaba: "¿Es de izquierdas [...] proclamar la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España?". Garrocho critica que el "principio de ordinalidad" pactado impugna la redistribución de la riqueza y la solidaridad sobre la que se concibió el régimen fiscal.

Finalmente, ha concluido que este pacto demuestra tres cosas: que el independentismo es "un proyecto esencialmente egoísta", que ERC sacrifica "la solidaridad entre territorios" y que Sánchez "está dispuesto a quebrar no solo la igualdad formal de los españoles ante la ley, [...] compromete es la igualdad material".

Pese a todo, Garrocho ha querido terminar con una reflexión optimista, citando un artículo de Kiko Llaneras con 44 noticias que "demostrarían que estamos mejor que nunca". Datos como el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la pobreza extrema o el máximo histórico en la alfabetización de las mujeres invitan a la esperanza.

Estos datos, según el filósofo, prueban que, a pesar de las malas noticias, "no debemos descartar que vivamos en el mejor momento de la humanidad". Y concluye con una advertencia: "el pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece".