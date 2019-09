Xavi Hernández se lleva un 'Zas' por “afirmar que en una democracia existe el derecho a decidir”

Hoy ha estado en esta casa la mujer que nutre esta sección como ninguna otra pero para no acaparar protagonismo, nos centramos en otro intelectual, el futbolista Xavi Hernández.

Dicen los que saben de fútbol, que no destacaba ni en el aspecto físico, ni en la velocidad… que su característica más reseñable era la inteligencia. Y seguro que fue así; y que toda se la dejó en el césped. Lo que demuestra que uno puede ser muy inteligente para unas cosas y un grandísimo… entrenador en Catar para otras.

Pues desde ayer le llueven críticas por haber dicho al periódico Ara, que en Catar, el sistema -vete tú a saber qué quería decir con eso- funciona mejor que en España. Y ponía como ejemplo la seguridad. Y el caso es que tiene razón. Es uno de los estados más seguros del mundo. Lo que ocurre es que ni el sistema está compuesto exclusivamente por la seguridad; ni la calidad de vida guarda relación sólo con ese aspecto. O sea, que dijo una simpleza: cierta, pero simpleza. Así que el zasca no lo merece… por eso. Escuchen.

Audio

Vamos a ver, Xavi. El derecho a decidir, desde un punto de vista legal, no existe, ni en esta democracia que es España ni en Catar, en donde se vive divinamente. Fíjate que ya no lo utilizan ni los independentistas; que ya hablan de derecho de autodeterminación. Respecto a que es una injusticia que haya presos políticos… pues como principio general es verdad; el problema es que referido a España es mentira. Están en prisión por haber cometido presuntamente varios delitos; pero no por lo que piensan ni lo que dicen. Ah, y lo de no decir si eres independentista o no… pues es que no hace falta.

Así que, por afirmar que en España hay presos políticos y que en una democracia existe el ‘derecho a decidir’, el futbolista Xavi Hernández, que vive seguro en Catar, se lleva un….¡Zas! ¡En toda la boca!