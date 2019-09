Sánchez se lleva un 'Zas' por afirmar que "la exhumación de Franco cierra el circulo de la democria"

Pero no se crean que es porque ha dicho alguna estupidez: es por defraudar. Verán. El lleva unos días en Nueva York, con su mujer. Se fueron de cumbre. Un planazo. Acudió a la ONU a la Cumbre de Acción Climática. Y habló. Ustedes pensarán: pues del cambio climático, del calentamiento global… de esas cosas. Ya, pero ¿cuál es uno de sus temas preferidos? El feminismo. Y ahora pensarán ustedes: sí, pero ahí no toca porque el tema es otro.

Pero eso es no conocer al personaje. Miren. Sánchez dijo, sin despeinarse, que la transición hacia una economía que no use carbono “debe ir acompañada del empoderamiento de mujeres y niñas”. ¿No es genial?

También habló en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y como lo hizo ayer, que casualmente fue cuando se conoció la sentencia sobre la exhumación del dictador, pues le vino que ni pintao. Si es que cuando uno tiene suerte…Escuchen:

Audio

Vamos a ver, Pedro. ¡Qué decepción más grande! Cuando uno es un yonki del marketing político sabe bien cómo colocarse los temas sin que se note. Pero esta vez se te ha ido un poquito de las manos. Yo conozco el círculo de bellas artes, el círculo de lectores… pero ¿Qué es el círculo democrático? Aunque lo inquietante no es eso. Es que has dicho que lo has cerrado – eso del círculo- simbólicamente. No, hombre. Eso es quitarle trascendencia al asunto. Si dices ‘simbólicamente’ es que no es más que un gesto, puro marketing. Y yo pensaba que todo esto era más trascendente.

Así que por afirmar que la exhumación de Franco “cierra simbólicamente el circulo de la democracia”, el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!