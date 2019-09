Manuel Cruz se lleva un 'Zas' por "callar ante las acusaciones de plagio"

Hoy es un día de celebración. Conmemoramos el primer aniversario del descubrimiento del plagio presidencial. Sí. Ha tenido que ser una bendición, porque si no a ver cómo se explica que no le hayan retirado el título de doctor. Seguro que las mentes más malvadas dirán “y como no ha tenido que dimitir”. Pero eso tiene que ver con la ética. Así que la respuesta es fácil.

Quien lleva más de media vida buscando respuestas éticas es el presidente del Senado, Manuel Cruz, pero no por la cámara que dirige -que también daría para hacerse alguna pregunta existencial- sino por el ámbito del que proviene: la filosofía. El profesor Cruz también cumple, pero cuatro días

No no no. Quita eso. Éste seguro que no lo celebra, que tiene la cabeza bien puesta. Han pasado cuatro días desde que ABC publicara los plagios que había cometido en un Manual de filosofía contemporánea. Y lo único que se conoce son las explicaciones… de sus colaboradores.

Vamos a ver, Manuel. Tú has publicado un buen número de libros, algunos de ellos sobre el acto de pensar. Por eso resulta difícil de entender por qué callas y más difícil aún suponer que compartes lo que han dicho tus colaboradores. Primero que son coincidencias: en eso consiste el plagio. Segundo que son mínimas: que sean muchas o pocas no cambia en nada la calificación de lo que es. Y tercero que no se trata de una obra creativa sino divulgativa. Que la finalidad de la obra sea la divulgación no justifica que no se atribuyan las fuentes.

En el 2015 publicaste un libro que se titula ‘hacerse cargo. Sobre responsabilidad e identidad personal’. Pues eso.

Así que, por callar ante una acusación que cuestiona un rigor intelectual sobradamente justificado, el presidente del Senado, y filósofo, Manuel Cruz, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!