Juanjo, Sergio, Ali y Sergio se llevan un aplauso por hacer la vida más fácil a quienes cuidan de ti

A Juanjo Amorín, Ali Carbajal, Sergio Gutiérrez y Sergio Arroyo.

Hoy me ha dado por pensar en las ventanas. Imagino que será una consecuencia del confinamiento. Y me parece que hay tres tipos de ventanas: las que te permiten ver la montaña, un jardín, el mar. Desde ahí acaricias la libertad. Ya estás en la fase de desescalada. Luego están las que dan a un patio interior. Si te asomas, igual te da el aire. Poco más. Esas son las del verdadero confinamiento. Y después hay otras ventanas que son conflictivas, porque si te asomas no te queda más remedio que mirar. Te cambian un poco de aire por un montón de preguntas. Por ejemplo, las que dan a un hospital.

Juanjo Amorín vive cerca del Hospital La Paz. Hace unos días se asomó y no pudo ver; solo podía mirar. Así que observó que los médicos salían agotados. Y escribió este tuit: “Vivo al lado del Hospital La Paz. Si eres sanitario y estás trabajando o cansado y quieres que te haga la comida o la cena estos días, dímelo por DM. A ti o a tus peques. Me encanta cocinar. Donde come uno, pueden comer más. Gracias por cuidarnos”.

En pocas horas, miles de personas se ofrecieron para hacer lo mismo: dar de comer a quien lo necesita. Así que, junto con tres amigos, montaron una web muy sencilla que se llama ‘yotecocino’, en la que ponen en contacto a sanitarios con gente que viva a menos de un kilómetro de sus domicilios y que se brinde a prepararles la comida o la cena. Así, los cocineros dejan el tupper en el descansillo, para cumplir las normas de confinamiento, y los sanitarios lo recogen de vuelta a casa.

Y he pensado que, a menudo, quizá no nos damos cuenta de que no es tan difícil hacer la vida más fácil al resto. Al menos, a quienes cuidan de ti. Y eso se merece un aplauso.