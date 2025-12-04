Julio César Herrero, sobre Arnaldo Otegi: "¿Así que los de Bildu sois la garantía para la ejemplaridad en el servicio público, porque no tenéis ningún caso de corrupción?"

El colaborador de 'La Linterna', Julio César Herrero, ha dedicado su sección 'Zas' de este miércoles al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El motivo han sido unas recientes declaraciones en las que Otegi, tras dos años en los que, según Herrero, el Gobierno ha blanqueado al partido, se ha enorgullecido de la gestión de su formación.

Otegi ha afirmado: "Ya no vale con decir solo que nosotras y nosotros no tenemos ningún caso de corrupción en Euskal Herria Bildu, cosa de la que nos enorgullecemos enormemente". A renglón seguido, ha sentenciado que, por ello, "somos la garantía para la ejemplaridad en el servicio público". Esta situación se enmarca en un contexto donde, según algunas voces, Sánchez conoce la salida a la parálisis política pero prefiere seguir dando vueltas.

Somos la garantía para la ejemplaridad en el servicio público" Arnaldo Otegi Coordinador general de EH Bildu

EFE El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c-i) junto a la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal

La ejemplaridad, a examen

La respuesta de Julio César Herrero no se ha hecho esperar, y ha comenzado con una pregunta directa: "¿Así que los de Bildu sois la garantía para la ejemplaridad en el servicio público, porque no tenéis ningún caso de corrupción?". Aunque ha reconocido que no tener casos de corrupción "es cierto y está muy bien", ha advertido que "reducir la ejemplaridad en el servicio público a no tener ningún caso de corrupción igual es simplificar un poquito, ¿no te parece?".

Así que los de Bildu sois la garantía para la ejemplaridad en el servicio público" Julio César Herrero Analista de La Linterna

Herrero ha diferenciado entre la "ejemplaridad en la gestión de la administración pública" y la "ejemplaridad en el servicio público, o sea, ética y política". Es en este segundo punto donde ha recordado el historial de algunos miembros de la formación abertzale, en un momento en que el pacto entre Sánchez y Puigdemont lleva la bronca al límite.

EFE El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi interviene en un acto político organizado por EH Bildu

El comunicador ha procedido a enumerar los antecedentes penales de miembros de Bildu: "35 condenados por pertenencia a organización terrorista, 15 condenados por colaboración con organización terrorista, 7 condenados por asesinato, 2 por apología del terrorismo, 6 por tenencia de armas o explosivos y 5 por atentados contra la autoridad". Herrero ha lanzado con ironía la cuestión de si, por todo ello, no nominarán a la formación al "Princesa de Asturias de la Concordia".

Finalmente, ha concluido que, "por afirmar que Bildu es garantía de ejemplaridad en el servicio público, obviando que tienen 35 condenados por organización terrorista, 7 por asesinato y un montón más por otros delitos, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, se lleva un zas en toda la boca".