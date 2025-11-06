Junts concreta su chantaje

Míriam Nogueras anunció este jueves que Junts votará en contra de todas las iniciativas legislativas que impulse el Gobierno de coalición. Su objetivo es bloquear la legislatura apoyándose en los siete escaños del partido de Puigdemont, imprescindibles para que cualquier propuesta pueda salir adelante en el Congreso.

Desde el inicio de la legislatura, los independentistas han chantajeado abiertamente al Ejecutivo. Y el PSOE y sus aliados no han dudado en conceder todo tipo de concesiones para ganarse su apoyo. La prueba más evidente de este intercambio es la ley de amnistía, que convirtió el Código Penal en una moneda de negociación para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

La irrupción de Aliança Catalana y la dificultad de satisfacer las demandas de Puigdemont han obligado a Junts a modificar su estrategia y a marcar distancia con un PSOE acorralado por los casos de corrupción. Queda por ver si este anuncio se materializará y qué efectos tendrá.

La decisión de Junts no debería sorprender, pues responde a una estrategia estrictamente partidista y hasta personal. La propia Nogueras ha dejado claro que su prioridad no es representar al conjunto de los ciudadanos ni garantizar la estabilidad institucional.

Aun así, los responsables de esta situación no son solo quienes han cuestionado desde el principio el orden constitucional. El principal responsable es Pedro Sánchez, un presidente que aceptó negociar la gobernabilidad del país con quienes habían llevado a cabo un golpe contra la Constitución.