Expósito avisa de lo que implican las últimas palabras de Sánchez sobre el Parlamento: "Como en la dictaduras"

Un gobierno, Poder Ejecutivo, sin Parlamento, poder legislativo. Como en la dictaduras, vamos. Eso es lo que dijo Pedro Sánchez en el Comité Federal del pasado sábado. Tal cual.

Con un par y con un montón de súbditos y de súbditas delante, Pedro Sánchez dijo que el gobierno continuará con su agenda progresista, por supuesto, con o sin el Legislativo. ¿Sabe lo que ha dicho este hombre? El problema está en que no se ha vuelto loco, en que es así. Y todos los que estaban abajo aplaudiendo enfervorizados, flipando con lo morenito que estaba, con la planta y con los andares.

De verdad, estamos completamente idos y ha pasado de aquella manera, aprovechando el fin de semana que se va a China, casi como si nada. Si eso lo dice Isabel Díaz Ayuso, madre mía; si lo dice Feijóo o Abascal, “fascistas”, “dictadorzuelos”. Lo dice Pedro Sánchez y parece progresista.

El gobierno sin Parlamento. Ya ha copado la justicia, o está en ello, ya ha copado las grandes empresas, ya ha copado las instituciones... Déjate el resto. Y ya ahora ya sin legislativo, como Kim Jong-Un, Maduro, los Castro, los Ortega en Nicaragua, Xi Jin Ping o Putin. Y no está loco, eh. No soy la calentado la lengua me temo que lo dice de verdad.