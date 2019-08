El ‘vlog’ de Expósito: ”Somos un país único, un caso extremo de desvergüenza y deshonor”

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' en COPE, recuerda el caso de los chicos que no les dejaron subir a recibir un premio de piragüismo por llevar una bandera de España. “No hay país en el mundo en el que se escupa a los símbolos nacionales y no pase nada” afirma el comunicador. Quién no se sorprende tanto “Qué vergüenza, qué ridículo, cómo no va a ocurrir eso con si resulta que en Navarra se pacta con quien se pacta y se homenajea un día sí y el otro también a una panda de asesinos salvajes como si nada”