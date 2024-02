Expósito alucina con la respuesta de Montero a la huida del diputado catalán que supo que le investigaban

La última barbaridad del Gobierno de España con la que está cayendo es vergonzoso. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.

“Entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y, por tanto, somos perfectamente conscientes de de la vivencias personales que tiene cada uno. De los que se ven en curso en un proceso judicial”.

Se refiere María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, al tal Rubén Wagensberg, que es diputado en el Parlament de Cataluña por Esquerra Republicana, que está siendo investigado por los jueces en el caso Tsunami Democrátic, supuestamente, por ser el responsable de redes, Internet, la web de toda esta banda de colgados que montaron la que montaron en Cataluña.

Bueno, pues aquí el valiente este se va a Suiza (ojo, Suiza, el paradigma de la revolución y de los países republicanos) porque dice que tiene mucha angustia, mucha presión, y que tiene miedo ante la investigación del juez. Y aparece el Gobierno de España diciendo que lo entiende, que es lógico, que ese miedo y esa presión la podría tener cualquiera.

Hazlo tú. Cuando te llegue la carta del inspector de Hacienda di “joe es que tengo mucha presión, cojo mis cuatro duros y me voy a Suiza”. Hazlo tú. Cuando te llegue una citación del juez, Dios no lo quiera, por algo administrativo y no te digo penal, di “qué miedo me cita al juez, me piro”. “Cuando te pare la Guardia Civil en un control por la noche, date la vuelta en la rotonda. “No, joe, qué acojone, que me ha parado la Guardia Civil”.

Y el Gobierno de España ampara defiende y comprende a un cobarde que se escapa a Suiza. Nos hemos vuelto locas.