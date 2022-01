Expósito: "A Djokovic no le ha dado la gana vacunarse; pues vale, no curras y no entras"

1.- Italia obligará a vacunarse, por ley, a todos los mayores de 50 años. Y me parece estupendo. Y me da envidia. Ya me daban envidia por Mario Dragui pero ahora... más. Ya está bien. Si no fuera por las vacunas habríamos vivido (y muerto) una auténtica hecatombe. Ya está bien de aguantar a Miguel Bosé, a una que secuestra a sus hijos, a un Ultra o a Paz Padilla.

2.- Macron ha dicho que está deseando fastidiar, jorobar o como se diga "joder" en francés... a los antivacunas. Y entiendo que no es políticamente correcto. Lo que hay que hacer no es fastidiarles la vida. Hay que obligar.

Bélgica obligará a sus sanitarios a vacunarse si quieren seguir trabajando. A ver si tomamos nota.

y 3.- En este sentido... Djokovic. Expulsado (por ahora) de Australia por no estar vacunado. Y aún se pone chulo. A la yugoslava.

El número uno del tenis mundial no se ha vacunado porque no le da la gana. En Australia, los australianos llevan puteados aguantando el covid dos años como casi ningún país del mundo.

Tiene razón Nadal. ¿No te has querido vacunar?. Pues vale... no curras y no entras.