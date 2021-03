Ángel Expósito, sobre Iglesias: "Como buen líder comunista está convencido de que le quieren matar"

Hoy es el día después del gran pollo. El día después de la última ocurrencia de Pablo Iglesias. ¿Qué le pasará por la cabeza a este hombre mientras se está haciendo el moño o la coleta?

No tiene ni un pelo de tonto pero tiene un endiosamiento que ni Sánchez.

Imagino que pensará algo así como soy un semiDios, soy Zeus. Pensará ¡Qué guapo soy y qué tipo tengo!

Digo yo que se lanzará besos al espejo y se dirá "No sé lo que tengo pero las vuelvo locas a Tania, a Dina a Irene".

¿Qué digo Zeus? soy el Dios Marte de Velázquez, soy Júpiter. Lo de macho Alfa se le queda corto. Muy corto. Es el líder supremo ¡Oh! Amado líder.

Por no hablar de su gran obsesión porque el Amado Líder tiene otra gran obsesión: su seguridad. Como buen líder comunista está convencido de que le quieren matar o algo así. Pablo Iglesias mide su propia importancia en función de los policías, guardias civiles y pringaos en las redes sociales que le rodean. Está completamente obnuvilado por su escolta y la vigilancia 24/7 en el casoplón y en sus trayectos y en sus actos.

Concluyendo. No sé qué pasa en esa cabeza. No consigo escudriñar la psique del personaje. Me parece tal el nivel de egocentrismo y endiosamiento que se me escapa. ¿Cuál será la siguiente jugada de su partida de tetris?

Piénsalo. Mientras se hace el moño o la coleta ¿qué se dirá este hombre a sí mismo? ¿Qué le habrá pasado en su vida personal, como individuo últimamente, para realizar este movimiento?

¿Qué le habrá pasado en su vida personal, como individuo últimamente, para realizar este movimiento?