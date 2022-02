Ángel Expósito: "¿Qué harías si fueras Sánchez? Muy fácil: ver cómo se despellejan en Génova, Sol y Cibeles"

Obviamente la frase no es mía. La frase de Pío Cabanillas Gallas. "Cuerpo a tierra que vienen los nuestros". Pues eso.

Si tú o usted fuera Pedro Sánchez, ¿qué haría en estos momentos? Muy fácil, desde la barrera ver cómo se despellejan en la calle Génova, en la Puerta del Sol o en Cibeles. Combina los elementos de cualquiera de las maneras posibles. ¿Para los militantes? Vergonzoso. ¿Para los votantes, que son muchos más? Un bochorno.

Y para la oposición, los contrarios al PP, una gozada. Un chollo. Un chollazo.

Claro, si fueras Pedro Sánchez, después de haber filtrado no sé muy bien qué todavía, resulta que se sacan los ojos, el hígado en una gestión absolutamente inenarrable. No se puede gestionar peor todo. No hay por donde cogerlo. Me lo imagino "JA JA" y mientras Falcon para arriba, Falcon para abajo, garantizándose seis años más en la Moncloa.

Estos dos, ya lo dijo Otegi, más otros cuatro. Se han cargado a la oposición y la oposición se ha cargado ella solita a sí misma.

