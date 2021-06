Ángel Expósito: "Imagino a Biden pensando: ¿Quién será el 'pesao' este que tengo al lado?"

Más allá del ridículo, del bochorno y con todo el dolor del paseíto por un pasillo de 30 segundos entre Sánchez y Biden. Más allá de nuestra inexistente presencia internacional y nuestro patético peso en el mundo. Una clave y una pregunta.

Somos el único país de esta parte del mundo con comunistas bolivarianos formados en el chavismo sentados en el Consejo de Ministros. Eso lo saben todas las embajadas, cancillerías y ministerios de exteriores del mundo. Y lo sabe el departamento de Estado. La cuestión no es Sánchez en su sanchidad. La cuestión es el Gobierno de España y lo que eso implica. En este sentido, noticia que salió ayer. España acogerá la siguiente cumbre de la OTAN el año que viene para conmemorar los 40 años de nuestro ingreso en la alianza atlántica. Ya se sabe. Aquel referéndum de González, el ingreso con Calvo Sotelo.

Las negociaciones previas del Gobierno de Suárez. Ahora bien. ¿Nos atrevemos a preguntar a todas y todos los miembros del Consejo de Ministros de España si nuestro país debería permanecer en la OTAN? ¿Qué saldría? Nos íbamos a llevar más de una sorpresa negativa. Mejor no lo hagamos, bastante ridículo tenemos ya con el paseíto. Imagino a Biden pensando quién será el pesao este que tengo aquí al lado. No preguntemos en el Consejo de Ministros de España sobre nuestra permanencia en la OTAN. Mejor que no.

Sánchez intenta inflar su paseo con Biden para justificar la estrategia fallida de Moncloa

Pocos segundos, un toque en la espalda y a paso acelerado. Así ha sido el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Pedro Sánchez. La escena ha dado la vuelta al mundo, pero sobre todo ha sido muy analizada en nuestro país, después de que desde la pasada semana se vendiese a bombo y platillo la supuesta reunión entre ambos líderes.