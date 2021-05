Ángel Expósito, a Iglesias: "No eras el macho alfa y ahora te vas a lo que te gusta, ganar pasta"

Hay un montón de claves para analizar el día después del 4 de mayo, pero me quedo con tres.

El CIS, con un diferencial de 20 puntos entre lo que daba y lo que ha salido.

-Al PP le daba 55 y ha salido 65.

-Al PSOE le daba 34 y ha sacado 24.

¡Qué papelón! Tezanos y sus jefes en la Moncloa.

Habrá que ver como se gestiona esto. En cualquier caso, la noticia era lo de Pablo Iglesias. 'Chao pescao'. Ni eras el macho alfa y ahora te vas a lo que te gusta, que es a ganar pasta.

A ver como se gestiona esto. Cabe esperar que no se le suba a la cabeza a Isabel Díaz Ayuso. No olvidemos también que seguimos en pandemia, una pandemia muy peligrosa. Y seguimos una hecatombe en forma de crisis económica que no ha hecho más que empezar. A currar los que tengamos la suerte de seguir teniendo trabajo.

Ayuso, en COPE: "Soy consciente de que tengo mucho voto prestado"









Para Ayuso, su victoria supone "un cambio de tendencia en España". "Los ciudadanos se han resistido a que se les cambiara su modelo de vida, han demostrado que quieren ser libres y han confiado en nosotros durante la pandemia", ha señalado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese al triunfalismo, Ayuso admite que cuenta con "mucho voto prestado". "Hay que ser prudentes, lo que ha pasado ha trascendido a las siglas del PP. Pero esta amplia mayoría ha de servir para ilusionar en muchos lugares donde no se veían alternativas", advierte.

Ayuso confía en que su victoria haga que la gente "salga con ilusión a la calle" y se jacta de haber acabado con la carrera política de Pablo Iglesias, que dimitió ayer de todos su cargos tras el varapalo electoral. Por este motivo, Ayuso no descarta cualquier acción que el Gobierno pueda hacer en su contra aunque seguirá trabajando para marcarle "los límites" a Sánchez.