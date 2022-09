Ángel Expósito: "No hemos aprendido nada de los incendios que han asolado España"

¿Sabes qué? Creo que no somos conscientes de la magnitud de la catástrofe. De los años y años que tardarán en recuperarse esos montes (si es que lo consiguen). No somos conscientes de la ruina de miles y miles de personas que han visto arder sus pastos, sus animales o que ven arruinarse sus negocios rurales.

Suele ocurrir. Los medios llamamos a los alcaldes, a los bomberos y a los vecinos durante los días clave. Los políticos se pasean para hacerse los interesados (inolvidable la foto del presidente del Gobierno aquí al lado... al norte de Cáceres) y cuando se va la Unidad Militar de Emergencias. Si te he visto no me acuerdo.

Y no hay derecho. ¿Y ahora qué? Desde el punto de vista natural, ¿esto es recuperable, cuándo? Desde el punto de vista económico, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Bastarán las ayudas (si es que llegan)?

Y la madre del cordero: ¿Habremos aprendido algo? ¿Las autoridades cambiarán las políticas de conservación? Me da a mi que no, que no habremos aprendido nada y que tampoco las autoridades cambiarán sus complejos pseudo ecologistas.