Ángel Expósito: "La directora del CNI en el Congreso y la gasolina en récord"

La directora del CNI en el Congreso y la gasolina en récord.

Esta mañana ha comparecido Paz Esteban, directora del CNI, secretaria de Estado en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso... recién constituida. Y ha tenido que responder a las preguntas de sus señorías, flamantes miembros de esa comisión parlamentaria. A saber: Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Podemos), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (JxCat), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran de la CUP. Hace un rato he ido a echar gasolina y me he fijado en el cartelón de precios de mi gasolinera habitual:

La 95 normal, 1,92 euros.

La 95 plus, 2,07 euros.

El gasóleo, 1,97 euros

El gasóleo plus, 2,06 euros.

Eso sí, Su Sanchidad desde su magnanimidad te otorga 20 céntimos de descuento por litro.

Ahora sigamos con Rufián, con Bolaños, con la de la CUP, con la de Batasuna y con Echenique preguntando sus cosas a la directora del CNI.