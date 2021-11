Yerica estuvo cuatro meses en prisión: "En Venezuela todos los órganos y organizaciones son del gobierno"

Yerica era policía científica en Venezuela, se negó a ser cómplice en un delito de corrupción y acabó cuatro meses en una cárcel chavista. Tuvo que huir a Colombia: “Vine aquí hace cinco años. En el 2015 en Venezuela caí presa por desobediencia militar. Yo me fui de cargo de comisión por el Instituto Nacional de Trafico Terrestre y lamentándolo mucho en ese momento quien tomo la presidencia del instituto fue un coronel. Allí llegaron unos carros destinados a una petrolera y el presidente quería venderlos a civiles. Nosotros teníamos que pasar a las personas y hacerles su título. Tenían su negocio cuadrado y yo no lo quise hacer por mis principios. Cuando a uno le educan bien tiene principios y ya le pueden poner toda la plata del mundo en la mano... Eso fue un viernes y el domingo ya estaba detenida".

Esta venezolana estuvo detenida 126 días. No se le olvidará jamás:“Fue horrible. Me dejaron esposada ocho días embarazada, me hice todas las necesidades fisiológicas. No comía, me deshidrate, salí pensando cuarenta y cinco kilos, el peso de una niña de entre 13 y 15 años”.

Logró escapar de allí gracias a una limpiadora de la prisión: “Dios en grande. Siempre digo que cuento con un ángel. Una de las señoras de la limpieza. Llevaba ocho días sin bañarse y me estaban saliendo gusanos. Necesitaban ayuda para limpiar unas oficinas y me sacaron a las tres de la mañana. Tenia que limpiar catorce oficinas para poderme ganar el baño. A la limpiadora le di unos números de teléfono y entre ellos iba el del abogado. Llamaron, pidieron derechos humanos y pude salir. Ahí tome la decisión de venir a Colombia y más tarde me traje a mis hijos".

Ahora Yerica, ha emprendido un negocio gracias a un programa de empleo: “Participe en un programa de auto ahorro y hoy en día tengo mi negocio de lavadoras. Empecé con cinco y ahora tengo doce. Llevamos las lavadoras hasta las casas de la persona. Y ahora lo vamos a renovar con jabones y productos de desinfección".

A Yerica solo le gustaría volver a su país si cayese el régimen: “Ahora es imposible. Decir que por que manejan el dólar está bien es mentira. Yo tengo a toda mi familia allá y me lo dicen. Mi hermana gana ochenta dolares y se le va en comida ciento veinte. El país no funciona. En Venezuela está hasta subiendo el dólar. Venezuela es un país paralelo, allí suben todo. El país ademas no tiene autónomos. Todos los órganos y organizaciones son del gobierno. Hasta las Universidades están perdiendo la potestad de ser autónomas”.