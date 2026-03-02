Ángel Losada, exembajador español en Irán: "Temo a las acciones terroristas que puedan venir, esto puede movilizar a 190 millones de chiíes que hay en el mundo"

El que fuera embajador de España en Teherán hasta hace dos años, Ángel Lozada, ha analizado en 'La Linterna' de COPE el reciente ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Pese a las señales previas, el diplomático ha reconocido que no esperaba que la ofensiva tuviera lugar, ya que "a Estados Unidos no debería estar interesado en este ataque". Lozada, que suspendió un viaje a Dubái por la escalada, creía que Washington atendería a las peticiones de sus vecinos en la región, como Omán, que pedían "no atacar porque podía tener unas consecuencias terribles".

Escucha el tema del día Estados Unidos e Israel atacan irán El tema del día Escuchar

El exembajador ha recordado que el entorno regional es muy complejo, con conflictos abiertos como la guerra en Rusia, "que es prácticamente un vecino", o la tensión entre Afganistán y Pakistán. A nivel económico, la ofensiva tampoco interesaba a la Casa Blanca, como demuestra la subida del precio del petróleo que "va a afectar directamente sin lugar a duda la inflación en todas partes". Lozada también ha apuntado que políticamente iba en contra del programa de Trump de no intervenir en guerras en el exterior.

Un "golpe muy duro" para el orgullo iraní

Sobre la muerte de Ali Jamenei, el diplomático lo ha calificado de "golpe muy duro" para el orgullo del país. En su opinión, este hecho demuestra que "tanto la CIA como el Mosad controlan perfectamente el país, y eso es muy duro para para ese país".

Pero Lozada ha puesto el foco en una dimensión que va más allá de la política: el carácter religioso de Jamenei, "considerado como uno de los líderes del chiismo". Este factor, según ha alertado, puede tener graves consecuencias: "Hay unos 170 o 190 millones de chiíes en el mundo, y todos estos se van a ver confrontados y van a empezar, me temo muchísimo, a acciones de cualquier tipo". En este sentido, ha confesado: "Temo a las acciones terroristas que puedan venir".

Temo a las acciones terroristas que puedan venir"

Abdul Kader Al Bay Miles de personas se congregaron en la Plaza Ashura, en los suburbios del sur de Beirut, tras un llamamiento de Hezbolá, expresando dolor, ira y renovada lealtad a Irán tras el asesinato del Líder Supremo Alí Jamenei.

A pesar de la contundencia del ataque, el régimen iraní parece tener la sucesión controlada. "Inmediatamente ha puesto en marcha todo el sistema sucesorio de la constitución", ha explicado Lozada, con la formación de un triunvirato para dar una "idea más o menos de normalidad". El objetivo es reafirmar el aspecto religioso del liderazgo, basado en el gobierno de los jurisconsultos o Vela Hayat al-Faqi.

La rebelión interna

Lozada, que fue embajador en Teherán del 2021 al 2024, vivió de primera mano las protestas por la muerte de Mahsa Amini. "Ahí las mujeres demostraron una valentía extraordinaria, la mujer iraní, los niños iraní, y la brutalidad fue terrible contra ellos", ha recordado. En esos años tuvo que gestionar la liberación de un español y vivió las mismas limitaciones que sufre ahora la población, como la ruptura de internet.

Las mujeres demostraron una valentía extraordinaria"

EFE Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado

El exembajador ha destacado un elemento nuevo en el descontento social: los comerciantes que en su día apoyaron la revolución, "se han unido a esta ola de protesta". A su juicio, "por ahí el régimen sí que ha recibido un golpe muy duro".

El poder de la Guardia Revolucionaria

Sobre el futuro, el diplomático ha admitido no tener "una bola de cristal". Sin embargo, ha señalado un factor clave: con la desaparición de Jamenei, "el que realmente mantiene el país es la guardia revolucionaria", lo que implica una militarización de todo el sistema. Esta nueva cúpula descentralizada, en su opinión, puede ser impredecible: "Están perdidos, pero si mueren, morirán matando".

Otro de los grandes interrogantes es el futuro del programa nuclear iraní. Lozada ha recordado que Jamenei "tenía una fatua que prohibía el arma nuclear", pero ahora no se sabe si seguirá vigente. Por ello, insiste en que "la solución tiene que ser diplomática", ya que Irán son "90 millones de habitantes" donde la mayoría "quiere un cambio", aunque existe un núcleo duro de un "20% apegado al régimen" que está muy ideologizado.

La peligrosidad de la situación ha tocado de cerca al propio Lozada, cuya hija se encontraba en Dubái durante la escalada. "Estuvo en el aeropuerto por la noche y a la una y media la terminal 3 donde ella estaba fue atacada, cayó un resto de un dron en esa zona", ha relatado en 'La Linterna', una experiencia que, aunque con tranquilizadores mensajes de normalidad, evidencia el riesgo real del conflicto.