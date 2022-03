Visitamos Melilla para conocer las consecuencias del apoyo del Gobierno al plan de Marruecos para el Sáhara

Hoy estamos e la ciudad autónoma de Melilla, un lugar en el que se respira mucha historia. Hay que remontarse hasta los fenicios para encontrar sus orígenes, allá por el siglo VII antes de Cristo. Por entonces aún se conocía como Russadir y era una próspera colonia de comerciantes. Luego fue cartaginesa, romana, árabe. Hasta que los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, fundaron lo que ahora es el Estado Español. Es Antonio Bravo. Cronista oficial de Melilla. Desde entonces, todos los Reyes han considerado esta ciudad como un asunto de Estado. Melilla es española desde hace cinco siglos. Pero Marruecos no renuncia a ella. Tampoco a Ceuta. Le pregunto a Antonio los motivos.

Lo importante es la actitud de España. Pero no es la única clave que me deja Antonio que también me explica por qué hay que estar muy pendientes siempre de lo que sucede aquí. En Melilla. Antonio me recuerda que ahora vemos el Mediterráneo como una frontera. Pero que históricamente era un mar interior y que no había diferencia entre sus dos orillas. La del norte y la del sur. Sin embargo ahora en los últimos años tanto en Ceuta como en Melilla sus fronteras han sido el instrumento que ha utilizado Marruecos para ejercer presión sobre España. Todavía recuerdo esas imágenes de la playa del Tarajal en las que vi llegar a niños desde los siete años hasta los 17 engañados desfilar por la arena empapados, solos y asustados.





Y hace poquito, a comienzos de marzo, aquí en Melilla muy cerquita de donde me encuentro, justo en la zona de Villa Pilar, al lado de los puestos fronterizos de Barrio Chino y Farhana se producía el mayor salto a la valla que se recuerda en esta ciudad autónoma. Todos se acercaron a la carrera a la alambrada, al unísono, superando en su gran mayoría al mismo tiempo a los agentes fronterizos marroquíes y después a los centenares de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se desplazaron a esta zona para evitar el salto. La mayoría de los inmigrantes iban provistos de garfios, palos y tornillos en los zapatos.

Este es el sonido desde el otro lado, desde la parte marroquí. Para que te hagas una idea en tan solo dos días, alrededor de tres mil subsaharianos intentaron entrar en nuestro país. A territorio español llegaron un total de 800 que fueron directos al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes muy cerquita de la valla y de la zona del aeropuerto.

Desde ese lugar se puede ver, hoy entre las nubes, el monte Gurugú donde miles de personas esperan a poder cruzar la frontera. Y es que desde hace años Marruecos presiona a España con la llegada de inmigrantes. Son muchos los que auguran que tras decisión del Gobierno de Sánchez de apoyar la postura de Marruecos sobre el Sahara Occidental Ceuta y Melilla respirarán al menos en principio más tranquilas.. Dicen que se activará la frontera, se activará la economía. Pero otros no lo ven todo de color de rosa y creen que tras conseguir su propósito sobre el Sahara, Rabat empezará a presionar para tratar de conseguir las ciudades autónomas. Por eso estamos encendiendo hoy esta Linterna en Melilla – ciudad que por ciento el presidente Sánchez visitará el miércoles –.

Y es que nos gusta contarte las cosas en primera persona estando siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy desde la ciudad autónoma de Melilla, la frontera sur de Europa, te vamos a contar las consecuencias directas de un cambio de posición histórico en política exterior. Cuando sobrevuelas la ciudad de Melilla puedes ver perfectamente la diferencia que hay entre España y Marruecos. Y no sólo por la valla que se ve perfectamente desde el aire. Por cierto que todavía cuatro de los 14 kilómetros de frontera aún sigue sin tener el famoso “peine invertido” que sustituye a las concertinas. Para que te hagas una idea entre ambos lados hay la mayor diferencia de renta per cápita de todo el mundo. La aduana de beni-enzar lleva cerrada desde 2020 y junto a la pandemia ha provocado que muchos negocios echen el cierre.

Es Javier Alarcón dueño de una tienda de colchones y muebles en esta ciudad. Asegura que le da mucha pena como sus colegas no aguantan más. Primero por ese cierre de la asuana y segundo porque tras la pandemia muchos clientes ya piden por Internet productos a las grandes empresas. Sin embargo es optimista y está seguro que este giro de España va a dar un impulso a la economía de la ciudad.

La realidad que si vamos a las cifras de desempleo en Melilla, vemos que tiene un porcentaje de paro del 20% de la población activa, la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de España. La ciudad ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lo sabe bien Juan Ignacio dueño de una empresa de deportes y moda que empezó hace más de 50 años.

Cuando preguntas a ambos qué tiene de especial Melilla ambos sonríen porque saben que la respuesta es automática. Juan Ignacio cuenta con rotundidad que lo mejor que tiene esta ciudad es sin duda su gente.

Estamos haciendo La Linterna desde Melilla para contarte las consecuencias del apoyo del Gobierno de Sánchez al plan de Marruecos para el Sáhara. Y una de las más importantes es la política migratoria.. Como te digo estos episodios de saltos a las vallas de Ceuta y Melilla siempre han sido un instrumento de presión ejercido por Marruecos. Ellos han sido los que han abierto o cerrado el paso cuando han querido. Para que te hagas una idea, durante el pasado año más de 1800 inmigrantes han conseguido cruzar a Ceuta y Melilla, una cifra que supone casi un 8% más que en el año 2020.

Y entre ellos hay muchos niños que se han jugado la vida tanto por encima de la valla como por debajo de ella. A quien acabas de escuchar es a Jorge Bueno, voluntario de cáritas en Melilla. Sus ojos emocionados trasmiten calma mientras te cuenta que con 18 años comenzó su largo camino echando una mano a los que más lo necesitan.

Y en esos inicios no puede quitarse de la cabeza la imagen de una familia que consiguió entrar en España engañados con un falso contrato laboral. Cuando fueron descubiertos se escondieron en una cueva durante semanas. Allí sin luz, sin agua y casi sin comida sobrevivieron hasta que Jorge y cáritas consiguieron sacarles de ese agujero. Un esfuerzo que sin duda merece mucho la pena.

Nacido en Melilla Jorge ha visto cómo ha ido evolucionando su ciudad. Por eso pide un poco de ayuda que permita a la ciudad evolucionar y mirar hacia delante.