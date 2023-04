La vejez activa, una de las formas para combatir la soledad de los mayores

Empiezo por tres historias que reflejan a la perfección el verdadero problema que supone la soledad en la tercera edad. La primera de ellas tiene como protagonista a Ángel. Tiene 86 años y una rutina diaria bien establecida. Ahora mismo vive solo en una casa de Madrid. Todavía recuerda mucho todas las horas que echó mientras trabajaba como mecánico. Sin embargo y como es obvio, echa de menos la compañía de su mujer, aunque esa ausencia es compensada por las visitas que recibe por parte de sus nietos. Ahora sabe que tiene que afrontar lo que le ha pasado y mirar hacia adelante. Su rutina le distrae y le hace olvidar la soledad en su casa. Además también ayuda que en los últimos días se esté acercando al hogar del jubilado para pasar las tardes.

Mari Carmen es de Granada pero vive en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Reconoce que está algo mayor pero que se siente como una jovenzuela de veinte años. Por eso, en su día a día, no falta el deporte para mantenerse en forma. La realidad es que no para. A pesar de los dolores que de vez en cuando tiene, sale de su casa cuando hace buen día para poder desconectar de todo y tomar un poco el aire. Eso sí por las noche toca volver a estar en casa sola. Lleva muchos años en esta situación pero por ahora no está preocupada de estar sola. A estas alturas lo lleva bien y reconoce que está muy a gusto con lo que tiene en la actualidad.

Y la tercera historia tiene que ver con Amparo. Tiene 66 años y vive desde hace tres en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. En ese momento estaba en silla de ruedas y no se podía mover pero ahora poco a poco ha ido recuperando la movilidad. Nos cuenta que su día a día está bien organizado. Pero en todo este tiempo la soledad ha ido cogiendo más importancia en su vida. Las horas pasan lentas y las redes sociales no le ayudan nada para combatir ese problema. Por eso para superarlo algunos voluntarios acuden a acompañarla varías veces a la semana. Momentos en los que Amparo aprovecha para poder hablar y sentirse arropada.

Amparo nos habla de que la soledad es un proceso que va muy poco a poco y que, para personas como ella, han aparecido sin ni siquiera darse cuenta. Lo considera un encierro con el que cada uno tiene que luchar. Las historias de Ángel, Mari Carmen y Amparo tienen una cosa en común. Las tres coinciden en que tienen que luchar contra la soledad. Un problema con el que conviven más de 2 millones y medio de personas en España, constituyendo casi el 40% de los mayores de 65 años.

Según datos del INE, de esos más de dos millones y medio de personas, el 42% son frente al 21% de hombres. La soledad repercute no solo en el estilo de vida, sino también en el bienestar psicológico, desembocando en problemas de hostilidad, resentimiento, depresión, tristeza y ansiedad.

Hay que tener cuidado porque es importante matizar que vivir “solo” no significar “sentir soledad”. El aumento de hogares unipersonales, el descenso de la natalidad, el paro o la frenética vida en las grandes ciudades son algunas de las muchas causas que han provocado esta creciente soledad no deseada.

Quiero ponerte otro ejemplo. Se llama Marujita, tiene 91 años y es una gran admiradora de los Reyes de España. De hecho, entre las fotos que adornan las paredes de su casa, está especialmente orgullosa de una en concreto, en la que aparece junto a Don Felipe, Doña Letizia, y sus dos hijas, Leonor y Sofía. Es una mujer que tiene mil historias que contar... fue jueza de paz en el distrito madrileño de Malasaña en Madrid y siempre que ha podido, ha ayudado a todo el mundo. Nos cuenta que está agradecida por la gente que le rodea y pide que haya un poco más de información para todos los mayores que sigan sintiéndose sola. Ahora Marujita es mayor y le cuesta salir de casa donde pasa gran parte de su tiempo. Cuando está sola hay algo de lo que no se puede separar: la radio.

Para ella, las noches se hacen amenas con la radio puesta. Horas escuchando entre otros, programas como La Linterna. Nos reconoce que la soledad no es buena compañía y que le ha ayudado mucho a combatirla Enrique, uno de los voluntarios que le ayudan a disfrutar de muchas cosas que antes no podía.

En muchas ocasiones nos olvidamos de que las personas mayores son una parte fundamental en la sociedad que vivimos hoy en día. Son transmisores de sabiduría y experiencia además que ser los encargados de mantener unida a la familia, dar consejos y apoyo emocional, cuidar a los más pequeños, incluso de ayudar económicamente. Porque saben las realidades a las que se enfrentan. Esos cinco pilares construyen un proyecto de vida que enriquecen el proceso de hacerse mayor y que se diferencian de la gente más joven, aquella que piensa que envejecer tiene que ver con la edad y con haber vivido muchos más años. El pasado forma parte de cada uno de nosotros y eso no hay que olvidarlo. Y es que hacerse viejo es un proceso que se produce cuando uno está más pendiente de lo que ha hecho años atrás en vez de preocuparse por lo que queda aún por vivir. Y el fin de esta etapa es poder vivirla con gran felicidad consiguiendo una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que ha conseguido. En definitiva buscar ser feliz teniendo una vida llena de arte, oficio, corazón y cabeza.

El objetivo a la hora de encarar con optimismo la tercera edad es envejecer de manera activa, es decir, completar un proceso con el que optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar nuestra calidad de vida a medida que envejecemos. Voluntarios o programas de radio como este sirven para que puedan llegar a superarlo. Hoy, más que nunca, su experiencia en la vida, hacen que personas como Ángel, Mari Carmen o Amparo sean esenciales en nuestra sociedad.













