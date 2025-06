El recibimiento a Sánchez en la OTAN y el tema más delicado: Expósito explica qué ocurre dentro de la cumbre de La Haya

El periodista Enrique Serbeto, corresponsal de ABC especializado en asuntos internacionales, desgranó en La Linterna de la Cadena COPE las claves de la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, marcada por la guerra en Ucrania, las fricciones diplomáticas y la incómoda posición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En una entrevista con Ángel Expósito, Serbeto destacó el aislamiento del líder socialista, las estrategias de Donald Trump y el papel secundario de Ucrania en un encuentro donde las tensiones geopolíticas quedaron al descubierto.

Sánchez, solo frente a los aliados

Desde el primer momento, el foco se posó en la llegada de los mandatarios. "Pedro Sánchez ha llegado solo", subrayó Serbeto, quien dedicó parte de su crónica a lo que denominó "la soledad de Pedro Sánchez". Según el periodista, el presidente español se encontró por primera vez en una posición "extremadamente incómoda", algo que atribuyó directamente a "culpa suya".

Esta percepción contrasta con la imagen de otros líderes europeos, como el alemán Olaf Scholz o el francés Emmanuel Macron, quienes mantuvieron un perfil más activo en las reuniones bilaterales.

El aislamiento de Sánchez no fue casual. Horas antes de la cumbre, Donald Trump había lanzado críticas veladas contra el Gobierno español, recordando su postura en conflictos como el de Ucrania. "Los aliados se ponen de perfil con Sánchez tras ser señalado por Trump a las puertas de la OTAN", leyó Expósito durante la entrevista, evidenciando el clima de desencuentro.

Ucrania, un "falso tema" en la agenda

Aunque la guerra en Ucrania fue el asunto teóricamente central, Serbeto lo calificó como un "falso tema". Explicó que la presencia de Volodímir Zelensky se mantuvo en un segundo plano hasta el último momento debido a las reticencias de Trump. "A Trump no le gusta ahora hacerse una foto con Zelensky", afirmó el corresponsal, recordando que el expresidente estadounidense ha buscado acercamientos con Vladimir Putin, especialmente tras su mediación en la crisis entre Irán e Israel.

Incluso se barajó la posibilidad de que Ucrania no fuera mencionada en la declaración final, algo que finalmente no ocurrió. "Se va a mencionar, pero ha habido fricciones", matizó Serbeto. La reunión entre Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, fue, en palabras del periodista, un gesto simbólico para mostrar apoyo europeo, pero sin el respaldo unánime de Estados Unidos.

EFE El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a su llegada a la Cumbre de la OTAN

Trump, el "príncipe de la paz" incómodo

La sombra de Donald Trump planeó sobre toda la cumbre. Serbeto relató su llegada a bordo del Air Force One, luciendo una gorra de béisbol blanca, un detalle que no pasó desapercibido. "Capaz de entrar en el palacio a saludar a los reyes con la gorra", bromeó el periodista, aunque aclaró que finalmente no ocurrió. "No le van a dejar, pero le están colmando de agasajos", añadió, en referencia a los esfuerzos diplomáticos para suavizar su presencia.

Trump llegó a La Haya con la autoimagen de "príncipe de la paz", aprovechando su reciente papel en la contención del conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, su postura hacia Ucrania generó roces. "No quiere parecer demasiado cercano a Zelensky", explicó Serbeto, lo que obligó a los aliados a buscar un equilibrio entre no molestar al líder republicano y no abandonar a Kiev.

El papel de Europa y las divisiones internas

La cumbre también dejó al descubierto las divisiones dentro de la propia OTAN. Mientras Europa mantuvo un discurso firme de apoyo a Ucrania, Estados Unidos moderó su tono. Serbeto destacó el papel del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, quien intentó mediar entre ambas posturas. "Sus mensajes a Trump han sido casi de condescendencia, un poco exagerada", opinó el periodista, sugiriendo que los líderes europeos están tratando de evitar una ruptura abierta con Washington.

En este contexto, la ausencia de un frente unido perjudicó a Ucrania, que vio cómo su pedido de más armamento y garantías de seguridad quedó en un segundo plano. "Es una cumbre de transición", resumió Serbeto, en referencia a la espera por el resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre, que podrían redefinir la estrategia de la Alianza Atlántica.