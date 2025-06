La llamada que ha hecho un ganadero de Toledo hasta 12 veces y que le afecta de lleno en su día a día: "Es impresionante"

Es el teléfono en el que nuestros 'Fósforos' responden al tema del día. El 900.50.60.06. En este caso, queremos que nos hablen de trabas administrativas que han sufrido en primera persona.

El primer oyente, llamado Enrique, explica que tiene dos frentes abiertos. Tiene 62 años. Lleva trabajando desde los 17. Era conductor de autobús. En una revisión, le salió un problema de corazón. Ha pasado tribunales médicos y sigue esperando, cobrando por la mutua. "Va pasando el tiempo y no sé nada", denuncia.

No tiene a quién llamar. No le dan opción alguna. Nadie le avisa. Hace ya 3 meses que está así "y aquí estoy en mi casa, agobiado. Así andamos".

Emilio es un ganadero de Toledo. Quiere hacer una granja de cerdo "de 2.000 plazas. Llevamos con ella desde 2018. El ayuntamiento nos ha cobrado todas las tasas, licencias, pero la confederación hidrográfica del Guadiana no nos da la concesión del agua. Es decir, el ayuntamiento me dice que haga la granja, pero no tengo agua para los animales. He llamado 12 veces".

Son decenas de miles los afectados y con situaciones similares. Están desesperados. Siempre le coge el teléfono una señora "que me coge el expediente. Se corta la llamada. Es impresionante. No nos dejan trabajar. Y punto". Esa simple llamada, que se ha repetido mucho, le afecta en su día a día porque claro... esto le impide poder ejecutar su trabajo como le gustaría. Y con ese proyecto.

Moisés dice que su caso es complejo. Desde el 2021, es autónomo. Tenía panaderías. Sufrió covid y estuvo 2 meses en coma. En el hospital de Alicante. Volvió a caminar. El tribunal médico solamente le ha visto una vez. Tuvo que esperar 6 meses "y he pedido la discapacidad. La dependencia. Hasta hace 6 meses me pusieron oxígeno. Mis pulmones se quedaron con fibrosis pulmonar".

La mujer de Alberto, otro oyente, oposita. Se supone que le dieron su plaza. Ella se incorpora en septiembre "y en octubre, ya estando de maestra, le mandan un correo diciendo que la excluyen de las listas por un error administrativo. Estaba todavía en prácticas porque le faltaba por hacer algunas cosas. Pero puso su reclamación y a fecha de hoy no le dicen nada. Es un poco vergonzoso".

Hablamos también con Matías. Su caso es el siguiente: en septiembre de 2013 fue al ayuntamiento a solicitar la ley de dependencia. Ella falleció en 2022. Y, de los papeles, no se sabe nada. Cree que los papeles se han perdido "porque en la Junta de Andalucía no apareció ningún papel. Sin embargo, otras personas afines a la Casa Consistorial han tenido sus documentos en 2-3 meses. Esa es mi declaración".

Por último, recogemos el testimonio de Fermín.

El 'Fosforo' explica que es una persona que tiene 76 años y vive "en un bloque de pisos de cinco plantas rodeados de vecinos, pues que uno tiene 92, otros tienen 87 y así sucesivamente. Las pensiones que tienen son bajas. Para poner el ascensor nos acogimos al tema del ayuntamiento de Madrid. Eran unas ayudas. Lo solicitamos en octubre de 2024. Yo soy de los más jóvenes del bloque. Estoy intentándolo. Voy a la junta municipal y me dan una cita y el día antes de que tenga que ir me llaman y me dicen que no necesitan que vaya. Que no me van a decir nada porque no saben nada".