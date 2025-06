Laura Madrid, investigadora: "Miles de pacientes al año se beneficiarán a aquellos que se les trate con las quimioterapias que estudiamos"

La quimioterapia busca acabar con las células tumorales mediante fármacos, y es desde hace décadas un tratamiento habitual contra el cáncer. Sin embargo, no siempre da buen resultado. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en colaboración con la Universidad de Cambridge y la empresa Tailor Bio, ha desarrollado un método para predecir en qué personas no van a ser eficaces estas terapias estándar basadas en tres compuestos: platino, taxanos y antraciclinas.

En 2024 más de 36 mil mujeres fueron diagnosticadas de esta enfermedad. Se estiman 132 casos por cada 100 mil habitantes. Este tipo de tumor suele aparecer entre los 35 y los 80 años, aunque la franja de los 45-65 es la de mayor incidencia. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón.

Hoy Expósito enciende 'La Linterna' para hablar de ciencia en positivo y de los pasitos que se están dando en las investigaciones oncológicas. Laura Madrid es investigadora de la empresa Tailor Bio ha colaborado en este estudio y ha indicado que "los biomarcadores sirven para predecir la resistencia de un paciente a ciertos tipos de quimioterapias comunes".

adaptar la quimioterapia al paciente

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer aseguran que solo sufragar las recomendaciones médicas indispensables pueden suponer al paciente unos 450 euros de media para ocho meses de tratamiento.

Se calcula que entre un 20% y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos. "Conseguimos conocer a priori que tratamientos no van a funcionar a ese paciente, pudiendo entonces ofrecer tratamientos alternativos y más eficaces, evitando así efectos secundarios innecesarios y mejorando la calidad de vida del paciente", ha mencionado Laura.

Cada tumor se caracteriza por el orden, la estructura y el número de copias de ADN que presenta, esto lo conocemos como firmas de inestabilidad cromosómica. "Estas firmas se identifican al leer la secuencia completa del ADN, del tumor, y al buscar patrones en cómo esos cromosomas están alterados en comparación con las células normales", ha señalado la investigadora.

¿se puede calcular esa probabilidad de éxito?

Los diagnósticos de cáncer aumentan cada año y provocan que las cifras de fallecidos sigan subiendo convirtiéndose en la primera causa de muerte con cerca de una cuarta parte del total de defunciones en España, con alrededor de 115 mil personas.

"Los biomarcadores no indican cuál es el mejor tratamiento, sino qué tratamientos no suministran porque se detectan a priori que no van a funcionar. Entonces, se puede clasificar a estos pacientes a otros tratamientos alternativos y más eficaces", ha apuntado Laura Madrid.