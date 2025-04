Francesc, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid: "Los docentes de la pública cobran más que los de la privada"

Esta semana se han dejado ver nuevas medidas para el mundo universitario en España, avanzadas desde dirigentes de Moncloa, que van a exigir a los promotores y al equipo directivo de las nuevas universidades privadas que tengan experiencia docente e investigadora. Además, deberán detallar si forman parte de un grupo de universidades ya existente, de una multinacional o de un fondo de inversión español o extranjero.

Escucha el Tema del Día completo El Gobierno, contra la universidad privada El tema del día Escuchar

No obstante, se trata de una reforma que aprobó el ministro Manuel Castells en 2021 y que ahora, al no haber dado los resultados esperados, se ha decidido endurecer. Este plan tiene como diana a comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad de Madrid. Esta última es la región que más universidades privadas tiene con un total de 13 que albergan a cerca de 10.000 alumnos, un 30% de los universitarios que tiene la región de la capital.

Los ataques contra la privada

Actualmente en España hay 41 centros universitarios privados frente a los 50 de carácter público. La última universidad pública en abrir sus puertas lo hizo hace 27 años, en 1998 y, desde entonces, se han creado 26 universidades privadas, 10 en la última década. Así, una de las nuevas condiciones del Gobierno será el de tener 4.500 estudiantes matriculados a los cinco años de apertura. Si hoy las privadas tuvieran que pasar ese examen, hasta 17 las 40 existentes tendrían que echar el cierre por no cumplir.

Europa Press Alumnos a las puertas de la Universidad Pompeu Fabra

Vicente Enciso, gerente de la Universidad Católica de Ávila, asegura que se trata de un “debate artificial”. “En estas cosas mi experiencia es que no vea amenaza, son acicates y oportunidades, y esta hipotética reforma nos sirve para hacer examen y cómo mejorar cada día”, apunta. Insiste en que el objetivo es desarrollar y transmitir el conocimiento, pero también “es un momento crucial para los alumnos, que se están empezando a enfrentar a la vida real”.

“Somos la segunda universidad de España en empleo, y eso pasa porque lo más importante son los alumnos, todas estas cuestiones nos van a servir como acicate para mejorar”, concluye.

La diferencia entre universidad privada y pública

Así, si miramos a las cifras observamos que las públicas han experimentado una pérdida de casi 220 mil estudiantes el pasado curso, una caída del 16%, mientras que las privadas han llegado a incrementar 100 mil alumnos, una subida del 73%. Francesc Nogales, profesor de la Universidad Europea de Madrid, niega en La Linterna que se pueda comprar un título universitario en España.

UPNA Estudiantes en la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

“No hay diferencia entre universidades, te diría incluso que se cobra más en la pública, y a los profesores se nos exige lo mismo, aunque es cierto que el sistema de contratación no es la misma”, añade. También apunta a las principales diferencias el precio del pago del alumno. “También nos encontramos alumnos que se esfuerzan y no llegan, ¿se tienen que quedar sin estudiar? No me parece justo”, aclara.

Recuerda que en su universidad los alumnos no están obligados a asistir a clase presencial, pero sí a ver todas las clases grabadas, mientras que en la universidad pública que es presencial tienen que ir a clase, lo que califica de “hándicap” y crea perfiles de alumnados diferentes. “La mayoría de mis alumnos ya tienen una carrera universitaria y están cursando un segundo título o un posgrado o máster”.