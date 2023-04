Expósito analiza las consecuencias de la sequía en España

Quiero llevarte hasta uno de los puntos arqueológicos más importantes de Galicia. Está ubicado en Porto Quintela, en el concello ourensano de Bande y responde al nombre de Aquis Querquennis. Para que te hagas una idea se encuentra entre los mayores campamentos militares romanos de la Península Ibérica. Tiene una extensión de 25 mil metros cuadrados y poco a poco hemos ido descubriendo algunas de las funciones que tenía.

Las excavaciones realizadas en los últimos años han permitido identificar, además del campamento militar, la mansión Viaria, que era una posada para los viajeros que pasaban por la Vía Nova, un camino que unía Braga y Astorga. Hablamos de un complejo que actuaba como una pequeña ciudad y que sobre todo acogía durante un tiempo a centenares de soldados romanos. Este magnífico enclave está vinculado a la construcción de la Vía Nova y se cree que la unidad militar asentada en el lugar estaría formada en su gran mayoría por unidades de infantería.

Pero parte de los restos han permanecido durante mucho tiempo hundidos en el agua de este embalse de As Conchas. Sin embargo, la sequía y la continuada bajada del caudal han provocado que el yacimiento quede a la vista al completo, dejando al descubierto un asentamiento en el que se puede distinguir perfectamente la muralla, las torres defensivas entre las cuatro grandes puertas, el edificio central de planta rectangular y otras infraestructuras. Por ese motivo son muchas las personas que han aprovechado estos días para poder visitar este lugar. El calor intenso y la falta de lluvias nos permite ver estas joyas arquitectónicas e históricas en el fondo de este pantano pero también está provocando situaciones realmente límites en otros lugares. Y parece que en cuanto a las temperaturas no vamos a variar mucho los próximos días. Estas temperaturas están provocando que tan solo en el norte peninsular, se produzcan precipitaciones y algunas nevadas. Una situación que agudiza aún más la sequía. Y parece que estos próximos meses no pintan nada bien.

Hemos terminado un mes de marzo que se ha convertido en el mes más seco del siglo con apenas tres litros por metro cuadrado en todo el país. Y este mes de abril pinta que no mejorará mucho la cosa. La sequía está afectando al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía.

Dicen que en abril, aguas mil. Pero este año el refranero no está cumpliéndose. Al menos por ahora. La cosa pinta muy mal porque en los cuatro meses que llevamos de año España ya tiene el 15% de su territorio en situación de emergencia por sequía. Y entre los más críticos también hay que resaltar Cataluña que está pasando por un gran problema de sequía en el valle del Ebro. El problema es que estos datos vienen tras un año horrible en cuanto a lluvias ya que desde el pasado 2008 los embalses no estaban tan vacíos.

Te quiero llevar ahora por varios puntos de España para mostrarte cuál es la realidad de la sequía en nuestro país. Y empezamos por Cataluña y el valle del Ebro que está sufriendo una auténtica crisis hídrica. En Cataluña los embalses ya han bajado del 26% de su capacidad cuando hace tan solo un año en estas mismas fechas se situaba cerca del 60%. Uno de los que más preocupan es el del pantano de Sau. Nunca había estado tan vacío. Eso es por culpa de la sequía pero también a que el Govern ha ordenado trasvasar su agua al de Susqueda para evitar que los lodos del fondo empeoren la calidad del agua que queda. La agricultura en la zona busca sacar algo de beneficio. El pasado 28 de febrero la Generalitat declaró la excepcionalidad hídrica. Se trata de una medida que amplia las restricciones en 224 municipios y que afecta a casi 6 millones de habitantes. La situación es dramática para muchos lugares de esta zona de Cataluña hasta el punto que en el Canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica ante la escasez de lluvias.

Las consecuencias de la sequía se empiezan a notar en lugares en los que no están acostumbrados a la falta de agua. Te hablo de Navarra donde la ausencia de lluvia y de nieve ha dejado a los embalses al 60% de su capacidad en medio de una primavera que esta siendo muy seca. Algo que, de seguir así, complicará mucho la situación del sector agrícola, especialmente en el sur. Los dos principales pantanos de la Comunidad como son el de Yesa y Alloz son los que menos agua tienen. Actividades como el turismo se podrían ver afectados por unas condiciones de sequía que, por primera vez en muchos años, repercuten en esta zona. Como has escuchado el turismo es parte fundamental en el entorno que rodea estos embalses. Y son muchas las empresas y actividades que se beneficien de él. Sin embargo esta sequía puede poner las cosas mucho más complicadas.

En Andalucía las restricciones no son generalizadas, pero algunas zonas ya han tomado medidas. En Sevilla y parte de su provincia han prohibido desde octubre el riego de jardines y zonas deportivas públicas y privadas con agua potable. Mientras en Málaga, en la comarca de la Axarquía, se ha limitado el consumo y el riego con agua embalsada.

La sequía afectará también mucho a la economía de toda la Comunidad. Se calcula que si la sequía se prolonga un año más se podría experimentar una caída de hasta en un 7% en el PIB. Todo ello afecta sobre todo a la agricultura. Los agricultores que trabajen en esta zona tendrán este año 385 hectómetros cúbicos para regar en una campaña que se ha adelantado para intentar salvar lo que se pueda. En términos absolutos, se trata de una caída del 38% respecto al anterior ejercicio. La falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en su producción.

Pero si miramos a Andalucía nos tenemos que fijar en el humedal más grande de toda Europa como es el Parque Nacional de Doñana. Durante esta semana ha sido el tema principal de muchos discursos políticos pero la realidad es que ahora se enfrenta a su peor enemigo: La falta de agua.

Y es que a la sequía y a la sobreexplotación del acuífero se le añade la incorporación de nuevas tierras de regadío, muchas de ellas abastecidas de forma ilegal. Hablamos de un enclave geográfico que sirve de refugio a miles de especies.

Hemos hablado de la sequía en España cuyas reservas hídricas se sitúan en el 51%, 16 puntos por debajo de la media de los últimos diez años. La situación es crítica en Andalucía o Cataluña cuyos embalses están cerca del 20%. Intentemos ahorrar agua porque aún queda el verano y el panorama no es nada optimista.

