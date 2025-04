El dato del CGPJ que refleja qué ocurre en la mayoría de casos como el de Dani Alves en España: lo explica un juez de Asturias

“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario”. Al menos eso es lo que dice la Constitución en su artículo 24.2, que habla de la presunción de inocencia como un derecho fundamental que tenemos todas las personas. Sin embargo, se ha abierto un debate que lo pone en evidencia, una polémica que comienza el pasado viernes tras la publicación de una sentencia.

Fue la absolución de Dani Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras revocar la condena de cuatro años y medio que le impuso la Audiencia de Barcelona por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton, en diciembre de 2022. Una decisión que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la defensa de la víctima.

Esto podría haber sido una sentencia normal que transcurre su camino judicial hasta el Supremo tras los recursos de la Fiscalía y la abogada de la víctima. Sin embargo toda la polémica ha llegado tras las reacciones políticas, especialmente la de la vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero.

La duda, incompatible con la condena

Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho procesal, explica este jueves en La Linterna que “la presunción de inocencia es fundamental porque todos tenemos derecho a estar libre de sospecha”. “Vivimos con un estatuto ciudadano que nos da ese derecho y la obligación de respetarlo por los poderes públicos”, señala. Así, invita Zarzalejos a imaginar un estado en el que los ciudadanos estén a expensas de ser condenados en cualquier momento.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su participación en un foro en Sevilla

“La duda es incompatible con la condena, aunque no quiere decir que el juez no pueda dudar, lo que sucede es que, si esas dudas persisten y llegan a sentencio, el principio del derecho te indica que debes absolver”. Zarzalejos, en cualquier caso, recuerda que no es el único caso reciente de los dirigentes socialista al Estado de Derecho.

El dato del CGPJ

Luis Ortiz Vigil, magistrado de Penal de la Audiencia de Asturias y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, señala que “se ha producido una zozobra innecesaria”. “Más allá de motivaciones políticas no se acaba de entender la necesidad de montar esta alteración social en relación con un principio asumido en cualquier democracia moderna”, subraya.

Critica el magistrado que todos los días en España se celebran juicios como el de Alves “pasan cada día”. “El CGPJ anunció el lunes que, de cada 10 juicios que se celebran en España por violencia de género, 8 acaban en condena”, apunta Ortiz Vigil para reflejar el papel determinante de los medios en la percepción de la población.

DANI ALVES

“Yo haría una reflexión sobre el papel de los medios en la investigación de los asuntos, si debe haber límites o no, y hay que trasladar entre todos que esto que ha ocurrido con Dani Alves aún no ha terminado, pero es que es el normal funcionamiento en España”, concluye.