25 años de Srebrenica, el mayor genocidio después de la II Guerra Mundial

El 11 de julio de 1995, el ejército serbio entraba en la ciudad bosnia de Srbenica.La ciudad había caido en manos del capitán Ratko Mladic y de toda la facción serbobosnia. Ese día, el mismo Mladic se paseaba por las calles dejándose grabar por las cámaras afirmando que la toma de Srbenica era un regalo para la nación Serbia.A su llegada, el capitán repartió bebidas y caramelos entre los refugiados y les prometió que no les haría daño, que les trasladarían al campamento de Potocari. Sin embargo el objetivo real era acabar con todos los varones bosnio musulmanes y adherirse el territorio. Inmediatamente, más de 20 mi civiles se desplazaron para estar bajo la protección de los soldados de la ONU. Iban ser trasladados a un campamento considerado como zona segura. Otros tantos miles de civiles, la gran mayoría hombres civiles y soldados bosnios, tuvieron que huir por el bosque hasta Tuzla, un pueblo cercano. Sabían la amenza que suponía para ellos la presencia de Mladic y sus hombres. La mayoría de ellos no pudieron escapar.El día 13, después de algún intento fallido de negociación entre Mladic y la ONU, empezaron un genocidio contra la población bosnio musulmana. Una limpieza étnica solo comparable con la II Guerra Mundial. Esma Kuculacic es refugiada de la Guerra en Bosnia y una de las periodistas que mejor conoce lo que ocurrió a finales del siglo XX en su país. Más de 8 mil personas fueron brutalmente asesinadas. En este campamento situado en Potocari, montaban a las mujeres y los niños en camiones para trasladarlos y los separaban de los hombres, a quienes ejecutaban sin piedad en bosques o fábricas. Algunos testigos cuentan como los ponían en filas de 40 metros con las manos en la cabeza y abrían fuego contra ellos sin piedad. Las milicias serbobosnias llegaron a vestirse con los trajes militares de los cascos azules de la ONU para tender emboscadas a la gente que huía por el bosque hasta Tuzla. Todos los cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Es uno de los episodios que más averguenzan a toda la Comunidad Internacional... también por el papel que tuvo Europa, a quien se le recrimina su pasividad durante los primeros años de la guerra y sobre todo... la desprotección aquel julio de 1995. Hoy en día mucha población bosnia recrimina a la ONU cómo estando bajo su supuesta protección de los cascos azules holandeses pudo ocurrir todo aquello. A día de hoy, sigue sin haber culpas colectivas. El dolor no se ha mitigado un cuarto de siglo después. La labor de la identificación de las víctimas todavía continúa. Hay más de mil cadáveres que aún no han sido encontrados o identificados. En el cementerio de Potocari descansan en torno a 7 mil personas que fueron enterradas en fosas comunes. Cada 11 de julio, la población bosnia rinde homenaje a las más de 8 mil víctimas que dejó este genocidio. El 25 aniversario de la masafre de Srbenica ha sido muy diferente este 11 de julio en el cementorio de Potocari. Las lágrimas de las personas que han perdido a sus hijos, padres o hermanos no han cambiado, pero el coronavirus ha limitado la presencia de mucha gente y ha obligado a cumplir medidas de seguridad e higiene. Nuestro compañero Javi García ha ido los últimos cuatro años a este homenaje. y por supuesto el de este año con más motivo. Nos cuenta lo que ha visto en este 25 aniversario.