Todas las claves de la nueva hepatitis infantil: ¿a qué países ha llegado? ¿qué es lo que sabemos?

Son más de 190 casos confirmados en todo el mundo, 22 de ellos en España. La mayoría son niños menores de 10 años. Es la nueva hepatitis infantil. No preocupa el número de casos, pero sí que llama la atención la gravedad.

1 de cada 10 niños necesitan un trasplante de hígado al sufrir esta hepatitis, pero lo que nos hace estar alerta es que aún no se conoce el origen. Hay varias hipótesis pero ninguna puede confirmarse y tampoco hay relación entre los brotes de diferentes países.

En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Surgen varias preguntas: ¿hay motivos para la alarma?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo se trata?, ¿qué se sabe del origen? Vamos a intentar resolver todas estas cuestiones.

Como te digo, las causas por las que se han producido estos brotes no están nada claras. Desde la Organización Mundial de la Salud señalan que por ahora no se ha encontrado relación entre estos casos de hepatitis aguda. No se le puede atribuir al consumo de alimentos, tampoco a los fármacos y por supuesto tampoco a la vacuna contra el coronavirus porque muchos de los niños no estaban vacunados. Por ahora, gana fuerza la teoría de que esta hepatitis estaría provocada por un adenovirus. Pero tampoco puede confirmarse.