Gonzalo Miró sentencia al Atlético tras su empate frente al Galatasaray: "No jugamos un pimiento al fútbol; que el mejor del equipo vuelva a ser Giuliano..."

Gonzalo Miró ha mostrado su descontento con el momento actual del Atlético de Madrid. Durante su intervención en el programa 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE, el tertuliano ha sido muy crítico tras el empate del equipo rojiblanco en el campo del Galatasaray en la penúltima jornada de la Liga de Campeones. Miró ha afirmado con rotundidad que el equipo "no jugamos un pimiento al fútbol", y ha recordado los apuros del equipo en otros encuentros recientes: "llevamos pidiendo la hora casi con el Galatasaray, con el Alavés en casa, y con el Deportivo La Coruña, que es de segunda división".

Giuliano, el único destacado

El colaborador ha reconocido que el mejor del partido fue Giuliano, pero ha señalado que esto evidencia un problema mayor. "Teniendo la plantilla que tienes, que se repita tanto Giuliano como el mejor del Atlético de Madrid, creo que...", ha expresado. Para Miró, el joven futbolista destaca por su entrega y esfuerzo, no por ser el jugador diferencial que debería liderar al equipo. "El mejor es porque no escatima el esfuerzo, porque va muy bien a la presión, porque roba balones... pero, desde luego, no es el jugador llamado a marcar las diferencias, y todos los que lo son no están bien", ha sentenciado.

Miró ha puesto el foco en el bajo rendimiento de jugadores que llegaron al club con un gran cartel. "A mí me extraña que que los Cardoso, que los Baena, que los Juliano Álvarez, [...] que dé la casualidad, que Almada, [...] antes de fichar por el Atlético de Madrid, eran jugadores internacionales", ha comentado con ironía. "Y ahora resulta que vienen aquí, no dan 4 pases seguidos", ha añadido, cuestionando el contexto que rodea a los futbolistas en el club.

Críticas a los cambios de Simeone

El punto más álgido de su crítica ha llegado al analizar las sustituciones de Diego Pablo Simeone durante el partido. Para el tertuliano, "los cambios han sido un error, un espanto". No ha entendido, por ejemplo, la decisión de retirar del campo a Barrios por tener una tarjeta amarilla, una sustitución que, a su juicio, no tenía un criterio futbolístico. "Tú no quieres dominar el partido a raíz de llevarte a Llorente al centro del campo, cuando tenías a Barrios y a Koke. Has quitado los 2 centrocampistas, has quitado los 2 delanteros", ha argumentado.

En su análisis, Miró ha defendido que la presencia de Barrios junto a Cardoso en el centro del campo "hubiera dado más en la construcción de fútbol y a la hora de jugar en campo contrario, que era lo que necesitaba el Atleti". A pesar de su crítica, ha querido dejar claro que Marcos Llorente, al igual que Giuliano, "es el mejor de la temporada", por lo que sus palabras no iban en contra del rendimiento del jugador madrileño.

Finalmente, ha concluido con una reflexión sobre el técnico argentino: "Es evidente que que el Cholo es el Cholo, y que a veces hace cosas que que solo entiende él, y muchas veces le sale bien", ha finalizado, reconociendo el particular estilo de Simeone y su habitual éxito a pesar de decisiones controvertidas.