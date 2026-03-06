José Miguel (60), trabajador de una multinacional: "Tras 30 años, la empresa me despidió porque no tenían un puesto de trabajo para mi categoría profesional"

El programa 'La Linterna' de COPE ha puesto sobre la mesa el caso de José Miguel, un profesional de más de 60 años que fue despedido de su empresa en plena pandemia tras más de 30 años en la compañía. Su historia comienza hace dos años, cuando recibió un burofax que le cambió la vida: “La empresa me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme”.

José Miguel ha relatado que esta práctica era habitual en su anterior empresa, una multinacional del sector tecnológico. “Ya llevábamos varios años en los cuales, cuando la gente iba cumpliendo, rondando los 60, entre 58, 59, 60, bueno, pues sí va habiendo despidos”, ha explicado, evidenciando un patrón de discriminación por edad.

Sin embargo, su caso también es un ejemplo de resiliencia y del valor de la experiencia. Contra el fenómeno del edadismo, emerge el concepto 'fenómeno Yold', que define a personas que, rondando los 60, mantienen altos niveles de actividad. Gracias a su energía, experiencia y algo de fortuna, José Miguel ha encontrado un nuevo empleo: “Ahora estoy en otra empresa que es también del sector tecnológico, SDL, Star Defence Logistics & Engineering, y estoy como jefe de proyecto, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros”.

El edadismo, un problema estructural

El de José Miguel no es un caso aislado. El edadismo es una discriminación sutil que se manifiesta con especial dureza en el mercado laboral. Según un estudio de Cruz Roja, el 44 % de los demandantes de empleo han sufrido discriminación por edad, cifra que escala al 58 % en los mayores de 45. Los datos del SEPE son aún más contundentes: casi el 55 % de los parados registrados tiene más de 50 años, lo que demuestra un problema estructural.

José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, califica la situación como un “despropósito” que trasciende las cifras. La exclusión laboral de los mayores no solo implica un desperdicio de talento y sabiduría, sino que afecta a la salud mental y la dignidad, provocando la sensación de ser "un tirón a la sociedad, o simplemente pensar que te han condenado a ser una especie de jarrón chino".

Mitos y realidades del talento senior

Existen muchos mitos sobre los trabajadores de más edad, como que bloquean el ascenso de los jóvenes o que tienen dificultades con la tecnología. Sin embargo, varios estudios, como los citados por el autor Guido Stein, desmontan estas afirmaciones. El talento senior aporta estabilidad, reduce costes de rotación y conserva valiosas redes de contactos, un activo fundamental como demuestra el caso de un médico de 64 años que consiguió ser readmitido tras un despido por edadismo.

Detrás de esta discriminación se esconden, según Fernández Santillana, prejuicios y una "cortedad de miras por parte del empresario", que a menudo prefiere contratar a alguien joven por menos dinero. Esta visión choca con la realidad de los trabajadores mayores de 50 años, que suelen tener cargas familiares e hipotecas. Las cifras confirman esta brecha: menos del 10 % de los contratos firmados son para mayores de 55 años.

Para revertir la situación, desde CEOMA proponen medidas como un plan de recualificación profesional y que los seniors actúen como mentores para los jóvenes, reduciendo la rotación. Fernández Santillana también desmonta la “confrontación interesada” entre generaciones, recordando que el salario más frecuente en España (unos 1.400 euros) y la pensión más frecuente (sobre 800-900 euros) no son realidades comparables.