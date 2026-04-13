Expertos señalan estos sectores laborales como los más beneficiados por las relaciones entre Sánchez y China: "Hay bastantes puntos de cooperación"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afronta su cuarta visita a China en cuatro años con el objetivo principal de reforzar la relación económica entre ambos países. Este nuevo encuentro, que incluye reuniones con inversores chinos y con su homólogo, Xi Jinping, es analizado en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, donde los expertos desgranan las oportunidades y los grandes desafíos de una relación marcada por un creciente desequilibrio comercial.

¿Cómo son las relaciones entre España y China? El tema del día Escuchar

Uno de los temas clave sobre la mesa es el abultado déficit comercial que España mantiene con China, una cifra que no ha parado de crecer y que alcanza ya los 40.000 millones de euros. Según explicaba Mario Esteban, investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano, en los micrófonos de COPE, este déficit representa "más o menos, el 80% del total del déficit comercial que tiene España con todo el mundo". A pesar de esta situación, el investigador señala un cambio de tendencia: "donde sí que hemos visto ya un cambio significativo es en las perspectivas de inversión china en España", como se puede escuchar en Mediodía COPE.

La balanza comercial, una brecha tecnológica

La brecha no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. Mientras España importa principalmente equipos industriales, coches eléctricos y tecnología, sus exportaciones se concentran en productos de menor valor añadido, siendo la carne de cerdo casi una tercera parte del total. Águeda Parra, analista geopolítica y fundadora de China GeoTech, explica que China ha evolucionado en la cadena de valor, mientras que Europa parece haber retrocedido en este aspecto.

EFE Varios tipos de carne de cerdo son puestos a la venta en un mercado de Madrid.

Según Parra, el problema de fondo es que "nuestras exportaciones no tienen ese alto componente de nivel tecnológico que sí que tienen las importaciones que recibimos por parte de China". La analista destaca el auge de la movilidad sostenible, con un crecimiento de las importaciones de coches eléctricos chinos a Europa de un 5% respecto al año pasado, situándose ya en el 7% del total de vehículos que importa la región.

Sectores clave para la cooperación

Pese a la complejidad de reducir el déficit, los expertos identifican varios sectores con un importante potencial de crecimiento para las empresas españolas en el mercado chino. Uno de ellos es el de los cosméticos, impulsado por "la clase media en China y en general en Asia, que está creciendo mucho", lo que lo convierte en un sector atractivo para la industria española.

Otro sector estratégico es la biofarmacéutica. En este campo, Agueda Parra asegura que "ahí tenemos bastantes puntos de cooperación, porque no ocupamos los mismos huecos, por lo tanto, podemos cooperar mejor". Se trata de una oportunidad para establecer sinergias entre las capacidades de ambos países.

Hay bastantes puntos de cooperación"

Alamy Stock Photo Tienda de cosméticos

Finalmente, el sector industrial, especialmente en áreas como la siderurgia, ofrece oportunidades no solo de inversión directa, sino de colaboración como socios en terceros países donde China tiene presencia. Este cuarto viaje de Pedro Sánchez a China podría ser clave para consolidar estas alianzas.

Un 'desequilibrio de diplomacia'

El análisis de la relación hispano-china también tiene una vertiente diplomática. Los frecuentes viajes de Sánchez al país asiático contrastan con la menor intensidad de los encuentros con otros socios tradicionales como Estados Unidos, una situación que no ha cambiado significativamente ni con la administración Biden ni con el anterior gobierno de Trump.

No solamente tenemos un desequilibrio comercial, sino también tenemos un un desequilibrio de diplomacia"

En comparación con sus socios europeos, la posición de España parece ser más favorable. Parra sugiere que la relación entre China y España goza de "más sintonía" que la que mantienen otros países como Alemania, Francia o Italia, cuyas recientes visitas de mandatarios han sido más cortas y con un ámbito de cooperación menos ambicioso, como se ha comentado en relación al 'postureo' de Sánchez en China.

Este viaje, que según algunas fuentes contaría de nuevo con el asesoramiento de Rodríguez Zapatero, busca no solo reducir el déficit comercial, sino consolidar a China como un socio estratégico para la llegada de capital a España en un momento de reconfiguración de los equilibrios geopolíticos y económicos a nivel global.