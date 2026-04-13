Dawei Ding, periodista: "Más de la mitad de los chinos en España cotizamos como autónomos, es el porcentaje más alto dentro de las comunidades extranjeras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado su cuarto viaje a China en cuatro años, una visita seguida con especial atención por los cerca de 200.000 ciudadanos chinos residentes en España. Para analizar las claves de este encuentro, el programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, ha conversado con el periodista chino en España, Dawei Ding, quien ha ofrecido una perspectiva detallada sobre las relaciones bilaterales y la vida de la comunidad china en nuestro país.

¿Cómo son las relaciones entre España y China? El tema del día Escuchar

Una comunidad emprendedora

Dawei Ding ha destacado que la comunidad china se siente "muy cómoda en España" desde la llegada de los primeros inmigrantes a finales de los años 70, gracias a la "hospitalidad del pueblo español". Según el periodista, este colectivo se caracteriza por su gran espíritu emprendedor. "Somos la comunidad extranjera que más emprendedores tenemos", ha afirmado, para después ofrecer un dato revelador: "Más del 50% de la población activa de la comunidad china estamos cotizando como autónomos o como administrador de empresa. Eso es el porcentaje más alto dentro de todas las comunidades extranjeras".

Más de la mitad de los chinos en España cotizamos como autónomos es el porcentaje más alto dentro de las comunidades extranjeras"

Alamy Stock Photo Gente comprando en un bazar chino en Alcoy.

Este fuerte vínculo con España se refleja en un sentimiento de pertenencia total. "Queremos contribuir para nuestro país, porque España ya es nuestro país. Yo soy ciudadano español, tengo pasaporte español", ha confesado Ding. Por ello, celebra que los lazos entre ambos países se fortalezcan, ya que como ha reconocido el propio Pedro Sánchez, hay margen para mejorar las relaciones con China, algo que, según el periodista, "nos hace muy muy felices".

Queremos contribuir para nuestro país, porque España ya es nuestro país"

La visión desde China

Desde China, la visita de Sánchez se valora "muy positivamente", según Ding. Este es el cuarto viaje de Pedro Sánchez a China y se interpreta como un paso más para "reforzar más la relación bilateral en lo comercial, económico, político y también de civilizaciones". El periodista ha recordado que ambos son países con una gran historia y cultura que entienden la importancia del diálogo para el entendimiento mutuo.

EFE Lei Jun (i), fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, muestra un coche Xiaomi YU7 al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (2i), en la sede de Xiaomi en Pekín, China

La diplomacia china y los conflictos globales

Preguntado por la postura de China ante conflictos como la guerra de Ucrania o la situación en Oriente Medio, Dawei Ding ha subrayado uno de los principios fundamentales de la diplomacia de su país de origen: "no ingerir los asuntos internos de otro país". Ha explicado que, aunque China "obviamente tiene sus intereses", siempre busca defenderlos "a través de diálogos" y sin recurrir a la "intervención militar o de otra índole", una postura que, considera, es compartida por el Gobierno español.

La visita, que no ha estado exenta de anécdotas como el comentado 'postureo' del presidente, también tiene un importante componente económico. Uno de los objetivos es reforzar la relación para paliar un déficit comercial con el gigante asiático que ya, según datos recientes, alcanza los 40.000 millones de euros, un aspecto que también fue analizado en COPE por Mario Esteban, investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano.