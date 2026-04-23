"Entre Zambia y el Congo, en lo que se llama el cinturón del cobre, China se ha hecho con concesiones mineras por más de 30 años en la zona"

El mapa geopolítico mundial se reconfigura a través de las rutas comerciales, y China ha movido ficha de manera decisiva en África. En el programa La Linterna, el experto diplomático Enrique Serbeto ha analizado en la sección 'El Foco de La Linterna' con Ángel Expósito cómo el gigante asiático está asegurando su acceso a los minerales estratégicos del continente, adelantándose a Occidente.

La batalla por el 'cinturón del cobre'

En la zona fronteriza entre Zambia y el Congo, conocida como el 'cinturón del cobre', se libra una batalla silenciosa. Estados Unidos y la Unión Europea habían apostado por el proyecto del 'Corredor de Lobito', que busca rehabilitar una antigua línea de ferrocarril de la época colonial para dar salida a los valiosos minerales a través de los puertos del Atlántico. Un proyecto vital, ya que, como describe Serbeto, en muchos tramos "esos ferrocarriles se los ha comido la selva". El objetivo occidental es claro: acercar a sus industrias unos recursos cada vez más cruciales, como el oro del futuro.

Esos ferrocarriles se los ha comido la selva"

Alamy Stock Photo En una gran mina de cobre y oro en África, el material cae de una cinta transportadora sobre un montón de material almacenado.

Sin embargo, China ha tomado la delantera. Según ha explicado el experto en COPE, el país asiático ya ha asegurado su posición en la región. "China se ha hecho con concesiones mineras por más de 30 años en toda la zona", afirma Serbeto. En lugar de mirar hacia el Atlántico, Pekín está desarrollando una ruta alternativa hacia el este, en dirección a Tanzania y el océano Índico, es decir, "yendo para casa". Este movimiento estratégico garantiza a China el control sobre recursos indispensables, en un contexto donde la Iglesia ya ha lanzado un grito para frenar la minería sin límite.

China se ha hecho con concesiones mineras por más de 30 años en toda la zona"

Alamy Stock Photo Fundición de cobre en Kitwe, cinturón de cobre, Zambia.

Nuevas vías para evitar conflictos

Este pulso por los recursos africanos es solo una pieza en el tablero global. En Asia Central, ha comenzado a operar una nueva ruta comercial que conecta por primera vez Kirguistán con Pakistán por carretera, eludiendo el conflictivo Afganistán. Este corredor, que atraviesa pasos a más de 4.600 metros de altitud, beneficia también a China y ofrece una salida al mar a las naciones centroasiáticas, que se encuentran, en palabras de Serbeto, a "miles de kilómetros de una vía marítima". Un ejemplo de cómo se buscan alternativas para asegurar el flujo de mercancías, similar a la búsqueda del tesoro submarino canario que esconde los minerales del futuro.

Más al norte, en Europa, la inestabilidad en el mar Báltico ha llevado a Finlandia a plantearse la construcción de una línea ferroviaria hasta el puerto noruego de Narvik. El objetivo es garantizar que sus mercancías puedan entrar y salir directamente por el Atlántico, esquivando las "potenciales tensiones" en una zona que se ha vuelto "peligrosa", según el análisis del diplomático.